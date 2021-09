Valné zhromaždenie CSSM hlavne o školských otázkach

Uverejnené: štvrtok, 30. september 2021, 19:15

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) usporiadala 28. septembra Valné zhromaždenie CSSM v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Budapešti, kde sa presunulo zasadnutie kvôli rekonštrukcii zasadačky.

Pred samotným VZ si poslanci CSSM pozreli kostol slovenských evanjelikov v Pešti na Rákócziho triede. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková počas zasadnutia niekoľkokrát zdôraznila, že na prehliadku kostola je kedykoľvek možnosť.

V úvode VZ si minútovým tichom uctili pamiatku poslanca Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, prvého konateľa obchodnej spoločnosti Legatum s. r. o., etnografa a muzeológa Juraja Anda. Predsedníčka CSSM zdôraznila, že J. Ando bol talentovaný, uznávaný odborník, ktorého bude veľmi ťažké nahradiť. Okrem iného pracoval aj na plánovaní múzea v priestoroch kostola.

V centre pozornosti rokovania bolo slovenské národnostné školstvo. Prvým bodom rokovania bol príhovor parlamentného hovorcu Antona Paulika, ktorý informoval o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. Referoval o rozpočtovom zákone, kde sa podarilo zvýšiť sumu určenú pre národnosti na budúci rok. Z tejto sumy budú čerpať peniaze aj na obnovu kostola. Okrem toho hovoril aj o vypísaní konkurzov Fondu Gábora Bethlena, kde sa taktiež zvýšila suma určená na národnostné kultúrne podujatia a tábory. V neposlednom rade zdôraznil potrebu prípravy na voľby, keďže sa znižuje počet registrovaných voličov až o 10%. Poukázal na dôležitosť aktivizačnej kampane na zapojenie mladšej generácie do volieb, ktoré sa budú konať na jar budúceho roka. V krátkosti hovoril aj o modifikácii národnostného zákona.

Alžbeta Hollerová Račková vyjadrila poďakovanie A. Paulikovi, že zo svojho vlastného fondu podporil realizáciu Dňa Slovákov v Maďarsku, ktorý sa tento rok konal v Tardoši.

Po príhovore hovorcu nasledoval referát predsedníčky CSSM o jej aktivitách v uplynulom období. Potom poslanci schválili uznesenia súvisiace s doplnením výboru. Ondrej Csaba Aszódi sa vzdal svojej funkcie v kultúrnom výbore a prijal funkciu vo finančnom výbore. Novou členkou kultúrneho výboru sa stala Gyöngyi Bajnoková Képešová zo Šámšonházu.

Okrem toho sa hovorilo aj o schválení referátov škôl v školskom roku 2020/2021 v školách prevádzkovaných CSSM a modifikácii dokumentov štipendia pre slovenských národnostných poslucháčov na pedagogických vysokých školách v Maďarsku. Počas zasadnutia hovorila predsedníčka CSSM o tom, že vedia o probléme zabezpečenia slovenských pedagógov do národnostných škôl. Prebiehajú rokovania so slovenskou vládou, v spolupráci s Veľvyslanectvom SR v Maďarsku o pomoci pri vyslaní ďalších troch hosťujúcich učiteľov do Maďarska. Napriek osobným stretnutiam sa nepodarilo dosiahnuť zvýšenie o ďalších učiteľov. V rokovaniach budú pokračovať. Okrem toho predsedníčka zdôraznila, že napriek ťažkej pandemickej situácii sa podarilo pedagógom zvládnuť situáciu bravúrne.

Posledným bodom rokovania Valného zhromaždenia bolo schválenie obchodného plánu spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o.

Na záver predsedníčka CSSM vyzvala prítomných do konca októbra predložiť svoje návrhy, aby kultúrny výbor rozhodol o tom, koho navrhne na štátne vyznamenanie Za národnosti.

(DČ)

Foto: www.slovaci.hu