Valné zhromaždenie Únie v Békešskej Čabe

Uverejnené: piatok, 15. október 2021, 05:27

Únia slovenských organizácií v Maďarsku (Únia) usporiadala 8. Októbra Valné zhromaždenie v Dome slovenskej kultúry v Békešskej Čabe.

Na VZ boli prítomní predseda Únie František Zelman, predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (CSSM) Alžbeta Hollerová Račková, parlamentný hovorca Anton Paulik a generálny konzul Slovenskej republiky v Békešskej Čabe Emil Kuchár, ktorý bol na takejto udalosti prvýkrát od otvorenia Generálneho konzulátu SR.

Ako hostiteľ privítal prítomných predseda Slovenskej samosprávy župného mesta Békešská Čaba Ondrej Kiszely. „Veľmi sa tešíme, že VZ Únie, našej volebnej strany, môžeme usporiadať my. Robí nám radosť, keď na Čabe vidíme Slovákov z iných lokalít našej Dolnej zeme a, samozrejme, Dolinu považujeme za súčasť Dolnej zeme. Dúfam, že aj na budúci rok sa stretneme osobne, pretože nás čakajú voľby i sčítanie obyvateľov.“

A. Paulik vo svojom prejave vyzdvihol: „Dúfajme, že na budúci rok nám pandémia dovolí pracovať, usporiadať programy. Budeme musieť šikovne spolupracovať so všetkými, a je dôležité, aby sa občianske a spoločenské organizácie zapájali do príprav volieb a sčítania obyvateľov.“ Generálny konzul E. Kuchár sa vyjadril nasledovne: „Ďakujem pekne, že ste ma pozvali na vaše VZ. Naozaj som prekvapený, že je to po prvý raz v histórii. Vaša práca, ktorú tu vykonávate v rozličných organizáciách v Maďarsku, je veľmi dôležitá. V prvom rade pre vás, kvôli vám a, samozrejme, pre Slovensko a pre slovenský národ. Ja vždy opakujem, že keby na Slovensku všetci robili pre národ to, čo robíte vy v Maďarsku, tak Slovensko by bolo už niekde ďalej.“

...

(BPL)

Foto: Bence Szeljak

Celý príspevok si môžete prečítať v 42. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 21. októbra.

Oplatí sa nás predplatiť.