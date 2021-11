Zachovanie národnostných hodnôt

Uverejnené: piatok, 12. november 2021, 09:19

V prvých novembrových dňoch sa v konferenčnej sále Domu bulharskej kultúry v Budapešti uskutočnila medzinárodná konferencia s názvom Národnosti v Maďarsku – Ochrana a odovzdávanie národnostných hodnôt.

Medzinárodné stretnutie sa konalo 4.-5. novembra pri príležitosti maďarského predsedníctva v Rade Európy. Témou rokovania bola súčasnosť a perspektívy národnostných menšín v Maďarsku. Gestorom konferencie bol Úrad predsedu vlády Maďarska, úloha oficiálneho hostiteľa pripadla štátnemu tajomníkovi zodpovednému za cirkevné a národnostné vzťahy Miklósovi Soltészovi.

„V Maďarsku si vážime všetky etnické komunity, ktoré dobre využili im poskytnuté príležitosti,“ povedal štátny tajomník v otváracom prejave. Miklós Soltész zdôraznil, že prístup maďarskej vlády má vplyv aj na dobré susedské vzťahy s krajinami, kde žije početná maďarská minorita. „Boli vytvorené veľmi pozitívne vzťahy s Chorvátskom, Srbskom, Slovenskom, Slovinskom a zlepšujú sa aj vzťahy s Rumunskom“, povedal politik. Štátny tajomník zdôraznil, že táto dramatická zmena prebiehajúca v ostatných rokoch posilňuje Európu národov. „My Maďari veríme, že Európa národov je to, čo zachováva toto spoločenstvo,“ zdôraznil a dodal, že obrovskú úlohu v tom zohrávajú nielen jednotlivé národy, ale aj národnosti v rámci jednotlivých krajín. M. Soltész poznamenal, že ukrajinsko-maďarské vzťahy sa „rovnajú nule“. „Nezávisí to od nás, my sa budeme snažiť,“ dodal a tiež poukázal na to, že Maďarsko pomáha Ukrajincom v mnohých smeroch. Ako príklad uviedol starostlivosť o ukrajinských zranených a prichýlenie ukrajinských osirelých detí, zároveň však konštatoval, že ochota z maďarskej strany nie je opätovaná. Štátny tajomník sa podrobne venoval opísaniu stavu národnostnej politiky v Maďarsku a v desiatich bodoch zhrnul snahy o zachovanie národností za posledných jedenásť rokov. Vymenoval prípravu Ústavy ako základného zákona, parlamentnú prítomnosť národností, systém miestnych samospráv, prenesenie národnostných inštitúcií do správy národnostných samospráv, posilnenie národnostného života prostredníctvom etnických mimovládnych organizácií, vzdelávanie a odbornú prípravu národnostných špecialistov, vzdelávanie a formovanie občianskej spoločnosti. Zdôraznil aj právne prostredie a financovanie. Miklós Soltész vo svojej prezentácii okrem iného poukázal na to, že v roku 2010 národnosti spravovali dvanásť národnostných inštitúcií, v súčasnosti ich je sto. Zdôraznil tiež, že v Maďarsku je nesmiernou hodnotou, priam bohatstvom patriť k národnostnej menšine.

