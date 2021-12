Pred voľbami s novou členkou a rekordným rozpočtom

Uverejnené: streda, 01. december 2021, 10:38

Posledné tohtoročné zasadnutie Valného zhromaždenia Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku (VZ CSSM) sa konalo 30. novembra v zasadačke Bulharského kultúrneho domu v Budapešti. Uznášaniaschopný zbor schválil návrh programu rokovania, ktorý sa začal slávnostným aktom zloženia poslaneckého sľubu novej členky VZ Ivett Körtvélyesi.

Druhý rokovací bod – schválenie kandidačnej listiny CSSM v parlamentných voľbách 2022 – v súlade s organizačným a prevádzkovým poriadkom zboru prebiehal na uzavretom zasadnutí. Predsedníčka CSSM Alžbeta Hollerová Račková nám dodatočne prezradila, že schválená listina je 32-členná, na jej čele je Anton Paulik a po ňom kompletné VZ v poradí, v akom bolo na kandidačnej listine v národnostných voľbách.

Program sa stal opäť verejným od 3. rokovacieho bodu, ktorým bola modifikácia organizačného a prevádzkového poriadku CSSM. Po predchádzajúcom zasadnutí VZ CSSM sa jej nominačné organizácie dohodli na tom, že Zväz Slovákov v Maďarsku bude mať právo delegovať dvoch externých členov do odborných výborov CSSM. Aj preto novela po schválení umožnila dopísať týchto externých členov k dvom výborom, ďalej umožnila rozšíriť Mládežnícky výbor VZ CSSM na päťčlenný, do zoznamu poslancov pribudla nová poslankyňa a do prílohy plánu bola doplnená nová spoločnosť Čabianski Slováci s. r. o., ktorá bola uvedená aj do organizačnej schémy CSSM. Po schválení modifikácie poslanci v 4. a 5. rokovacom bode zvolili Petra Egyeda do Kultúrneho výboru a Emese Gimesiovú Szokolovú do Mládežníckeho výboru (MV) VZ CSSM ako externých členov. Novou internou členkou MV sa zároveň stala nová poslankyňa I. Körtvélyesi.

Na zasadnutie nášho najvyššieho voleného zboru zavítal aj slovenský parlamentný hovorca Anton Paulik, aby v 6. Bode programu informoval prítomných o činnosti parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku. V obsažnom príhovore o. i. odzneli informácie o financovaní národnostných vysokoškolských katedier, o dobrej spolupráci s ombudsmankou, alebo o možnosti dvojjazyčného uvedenia mena v občianskom preukaze či cestovnom pase, k čomu je potrebný výpis z matriky. Najviac však rezonovala čoraz aktuálnejšia téma príprav na národnostné voľby a na sčítanie obyvateľov. Prízvukoval dôležitosť čím skôr sa prihlásiť na zoznam národnostných voličov aj pre parlamentné voľby, od počtu prihlásených v momente vypísania volieb totiž závisia financie, ktoré dané národnostné samosprávy dostanú na svoju kampaň. V záujme šírenia dôležitosti prihlásiť sa na zoznam slovenských voličov parlamentný hovorca pripravil aj leták s detailným postupom, ako sa online prepracovať k dotazníku, ktorý treba v tejto veci vyplniť a poslať Národnej volebnej kancelárii. Ďalšie dôležité informácie získate v našej stálej rubrike Zápisky hovorcu a sledovaním webovej stránky A. Paulika paulikantal.hu/sk/.

Správa predsedníčky CSSM o aktivitách v uplynulom období a o plnení uznesení VZ CSSM sa netradične posunul na 7. Miesto programu rokovania. A. Hollerová Račková ho doplnila o aktivity, ktoré vykonala po rozoslaní písomnej správy poslancom, tí ho následne jednohlasne schválili. Ďalšou pravidelnou súčasťou každého rokovania je, a aj tentoraz bola, modifikácia rozpočtu CSSM a jej inštitúcií na rok 2021, ktorá obsahovala všetky udalosti finančného rázu, ktoré sa týkali obdobia od posledného zasadnutia. Príjmy a výdavky CSSM po schválení modifikácie činia 5 030 253 385 forintov – prvý raz v histórii zboru tak prekročili hranicu 5 miliárd forintov, k čomu v značnej miere prispeli dotácie Slovenskej republiky i Maďarska na obnovu budovy slovenského evanjelického kostola na Rákócziho triede.

Vďaka dobrej spolupráci s mestským zastupiteľstvom, primátorom a prednostom župného mesta Békešská Čaba sa nášmu najvyššiemu volenému zboru podarilo uzavrieť proces prevzatia všetkého majetku slovenskej školy v metropole Dolnej zeme do svojho vlastníctva, a v ďalšom rokovacom bode poslanci schválili zmluvu o odovzdaní tohto hnuteľného a nehnuteľného majetku čabianskej školy do jej prevádzky.

Druhú polovicu rokovacích bodov odštartovalo schválenie plánu riadnych zasadnutí CSSM na rok 2022, po ktorom nasledovalo schválenie pracovných plánov výborov CSSM na budúci kalendárny rok, ako aj pracovných plánov inštitúcií CSSM, spoločnosti SlovakUm s. r. o. a spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o.

Modifikácia zakladajúcich listín škôl prevádzkovaných CSSM vyžadovala nasledujúce zmeny: v rámci maximálneho počtu detí bolo potrebné určiť maximálny počet detí so špeciálnopedagogickými potrebami, t. j. pri škole v Békešskej Čabe maximálny počet detí doplnkovej výučby národnostného jazyka, v zakladajúcich listinách škôl v Békešskej Čabe a v Slovenskom Komlóši došlo k aktualizácii práva spravovania majetku podľa podpísaných zmlúv s miestnymi samosprávami a zvyšné zmeny boli formálne, vyplývajúce z modifikácie zákona č. CXC/2011 o verejnej výchove.

Deň Slovákov v Maďarsku je nielen najväčšia akcia CSSM, ale bezpochyby aj najočakávanejší sviatok našej národnosti. Každý čitateľ je preto zrejme zvedavý, kde sa uskutoční v roku 2022. Na základe rozhodnutia poslancov sa zástupcovia našej komunity zo všetkých kútov Maďarska zídu v Sarvaši – meste, ktoré bude oslavovať 300. Výročie svojho znovuzaloženia.

Na záver zasadnutia poslanci pracovali ako členské zhromaždenie obchodnej spoločnosti SlovakUm s. r. o., keďže potrebovali prijať modifikáciu zakladajúcej listiny Verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku, ktorej zakladateľom je obchodná spoločnosť. Vzhľadom na úmrtie člena Kuratória VPN CSSM Juraja Anda členské zhromaždenie muselo rozhodnúť o vymenovaní nového člena. Stala sa ňou predsedníčka slovenského voleného zboru VIII. obvodu Budapešti Monika Szelényiová. Ďalej sa zmenilo miesto uverejnenia výziev VPN CSSM, ktoré odteraz nájdete okrem našej webovej stránky na adrese mszka.hu.

Členské zhromaždenie následne rozhodlo o tom, že dodávateľom tlačiarenských služieb pre Ľudové noviny vzhľadom na všeobecnú spokojnosť a najvýhodnejšiu ponuku naďalej zostáva spoločnosť Croatica. Vsunutým bodom zasadnutia bolo zvýšenie základného imania a zmena zakladajúcej listiny obchodnej spoločnosti Čabianski Slováci s. r. o., o ktorom prítomní rozhodovali už ako členská základňa tejto obchodnej spoločnosti. Šlo viac-menej o technickú záležitosť, týkajúcu sa dlhu v účtovníctve pochádzajúceho z 90. Rokov minulého storočia. Účtovníčka, audítorka i dozorná rada obchodnej spoločnosti súhlasili s takým riešením záležitosti, že suma dlhu sa dá do kapitálovej rezervy spoločnosti, to však bolo možné iba v prípade zvýšenia základného imania spoločnosti v súlade so Zákonom o vedení účtovníctva. Po operatívnom vyriešení situácie bol na rade už iba posledný bod „Rôzne“, v ktorom sa poslanci podelili o ďalšie informácie z nášho národnostného politického i sociálneho života.

Zlatko Papuček

Foto: Eva Fábiánová

Na slovíčko s Ivett Körtvéylesi

– Už niekoľko cyklov pracujete v miestnej i župnej slovenskej samospráve a teraz ste sa stali členkou VZ CSSM. Aké máte plány a ciele?

– V prvom rade je mi veľmi ľúto, za akých okolností som sa dostala do zboru (pre úmrtie poslanca J. Anda – pozn. red.), nerátala som s tým. Samozrejme, ako to odznelo aj v mojej poslaneckej prísahe, budem sa snažiť dôstojne zastupovať záujmy našich Slovákov. Podľa môjho názoru gro práce vo VZ prebieha v prvom rade v jeho odborných výboroch – tam sa podrobne prerokúvajú tie najdôležitejšie otázky, ktoré potom poslanci počas zasadnutí VZ v prípade potreby tiež prerokujú, ale v prvom rade schvália. Je mi preto cťou, že som sa rovno dostala do Mládežníckeho výboru a dúfam, že naša spoločná práca v nej bude plodná. Myslím si, že naši mladí sú veľmi agilní a majú vynikajúce plány, len nie vždy vedia, ako ich zrealizovať, a ja ako kreatívna osoba, pedagogička, novinárka im v tom budem môcť pomôcť.

Eva Fábiánová