Namiesto editoriálu – Milión podpisov

Uverejnené: pondelok, 13. november 2017, 13:05

Začala sa kampaň na vyzbieranie milióna podpisov na podporu rozmanitosti Európy.

Ide o občiansku iniciatívu, o ktorej sme písali aj my, ale teraz po odobrení iniciatívy maďarským parlamentom, o čom sa dočítate na 5. strane 46. čísla nášho týždenníka, môžeme podporiť aj my túto iniciatívu.

Iniciátori vyzývajú Európsku úniu na prijatie súboru právnych aktov na zlepšenie ochrany príslušníkov národnostných a jazykových menšín a posilňovanie kultúrnej a jazykovej rozmanitosti v Únii. Mal by obsahovať politické opatrenia v oblasti regionálnych a menšinových jazykov, vzdelávania a kultúry, ako aj regionálnej politiky, rovnosti, audiovizuálnych a iných mediálnych obsahov, a taktiež regionálnej (štátnej) pomoci.

Prostredníctvom európskej iniciatívy občanov sa vyzýva Európska komisia, aby predložila návrh právneho predpisu v oblasti, v ktorej má EÚ legislatívnu právomoc. Iniciatívu musí podporiť aspoň jeden milión občanov EÚ z aspoň 7 z celkového počtu 28 členských štátov Únie. Iniciatívu môžu podporiť všetci občania EÚ (štátni príslušníci členského štátu) minimálne vo veku, keď sú oprávnení hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Na to, aby sme podporili určitú iniciatívu, je potrebné vyplniť osobitný formulár (vyhlásenie o podpore), ktorý pripravili organizátori iniciatívy. Formulár má online podobu, nájdete ho na webovej stránke https://ec.europa.eu/citizens-initiative/32/public/#/.

Je to možnosť, ktorú by mal každý využiť, keby som sa nebála veľkých slov, povedala by som, že ide o historický moment. Isté je, že aj my môžeme urobiť niečo preto, aby sme mali v Únii „menšinový balíček“.

Eva Fábiánová