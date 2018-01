Namiesto editoriálu – Krok späť a dva kroky dopredu

Uverejnené: štvrtok, 04. január 2018, 14:40

Tak je asi so všetkým v živote. Keď sa nad tým hlbšie zamyslíme, vlastne aj pred skokom do neznáma sa odrazíme zo známej pôdy. A takto je to aj s naším týždenníkom.

Ešte počuť dozvuky jeho minuloročného jubilea, trochu ho ešte aj oslavujeme, veď mesačne aspoň raz sa objaví na tretej strane Ľudových novín rubrika O čom sme písali. Ale v najbližších týždňoch uvidíte na tej istej ploche iné materiály. Napríklad staré fotografie, alebo kratšie novinárske žánre, akési reflexie o nás z našej materskej krajiny. Avšak o tom Vám zatiaľ nepoviem viac, nechajte sa prekvapiť! Verím, že si obľúbite aj nové útvary, ako ste si obľúbili našu retrospektívnu rubriku.

Avšak ako naznačujem v titulku, ideme hlavne dopredu. Naším cieľom je, aby týždenník Slovákov v Maďarsku čítali v každej slovenskej domácnosti. Preto rozbehneme čitateľskú predplatiteľskú súťaž, ktorej podmienky čoskoro vyhlásime. Isté je, že potrebujete mať noviny predplatené, takže ak tieto riadky čítate na internete, mali by ste si náš týždenník predplatiť. Inak znížite svoje šance na výhru dovolenky v Tatrách. Bližšie informácie prinesieme neskôr.

Je pred nami rušný rok, ale o tom sa dočítate v úvodníku predsedníčky Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. V tomto roku budeme pokračovať vo vydávaní našej prílohy Lúč, ktorú dostanete k nášmu týždenníku štyrikrát.

Plány sú hotové, treba ich len splniť. So zreteľom na minulosť. Lebo vtedy sa dostaneme ďalej, ak pôjdeme krok dozadu, no dva kroky vpred.

Eva Fábiánová