Editoriál – Január

Uverejnené: štvrtok, 18. január 2018, 12:52

Prvý mesiac v roku je vždy trochu tichší. Hlavne takto ku koncu, keď už stíchli silvestrovské dozvuky a zvykneme si, že znovu pracujeme.

Január je vždy tichší aj v našom slovenskom svete. Nie však v redakcii Ľudových novín, kde je živo. Začíname totiž novou rubrikou na tejto strane. Pohľad zo Slovenska nám počas celého roka zabezpečí člen našej redakčnej rady, spolupracovník Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí a potomok pitvarošských presídlencov Ľudo Pomichal. Bude nám písať o svojich dojmoch a o tom, aký obraz sa o nás, Slovákoch v Maďarsku, vytvára na Slovensku.

My v redakcii by sme sa potešili, keby ste jeho články prijali a prípadne sa k nim aj vyjadrili. Radi by sme napríklad znovu uverejňovali listy čitateľov. Viem, že každý má svoj názor a bola by som rada, keby ste ho povedali aj nám a ostatným čitateľom celoštátneho slovenského týždenníka.

V treťom čísle Ľudových novín si môžete prečítať aj zaujímavosti o Univerzite Loránda Eötvösa, čo odporúčam do pozornosti nielen maturantom, ale aj študentom predposledných ročníkov gymnázií a ich rodičom, ktorí ešte hľadajú možnosti štúdia na univerzite. Bolo by dobré, keby rástol počet slovenských poslucháčov aj na vysokých školách v Maďarsku, hlavne na slovenských odboroch.

Trochu sa vrátime aj k udalostiam z minulého roku, ale s tým, že napríklad výstava k výmene obyvateľstva medzi Československom a Maďarskom je aktuálna aj v tomto roku, veď samotný historický akt sa ukončil až pred 70 rokmi, teda v roku 1948.

Eva Fábiánová