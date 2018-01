Editoriál – Skepticizmus či optimizmus?

Uverejnené: štvrtok, 25. január 2018, 14:20

Vo štvrtom čísle našich novín vám ukážeme ďalší krok dopredu, o ktorom som písala v novoročnom editoriáli.

Všimnite si našu novú rubriku Oprášené fotografie, v ktorej prinášame ukážky z najzaujímavejších udalostí života Slovákov v Maďarsku za posledných 61 rokov. V novinách nájdete iba fotografie, ale okolnosti ich vzniku pripomenieme v krátkom texte na našej webovej stránke.

A už to tu máme. Potom, ako vypísal prezident Maďarska parlamentné voľby, vedeli sme, že sa musíme aj my, národnosti mobilizovať. Celoštátna samospráva neváhala a hneď zvolala valné zhromaždenie, ktoré rozhodlo o volebnom programe a o menách na jej listine na post parlamentného hovorcu. Podrobnejšie informácie o kandidátoch si môžete prečítať aj na našej webovej stránke.

Vznik niečoho nového väčšinou sprevádza neistota, skepticizmus, ale zároveň aj veľká dávka optimizmu. Podobne to bolo aj s postom národnostného parlamentného hovorcu. Nevedeli sme, či budú nami volení národnostní politici len na ozdobu, aby vláda mohla odfajknúť jednu zo svojich reštancií (parlamentné zastúpenie národností), alebo či budú môcť vykonávať plnohodnotnú poslaneckú prácu v najvyššom volenom zbore našej krajiny. Podľa mojej mienky je to pol na pol. Teda musíme uznať, že práca národnostného parlamentného výboru znamenala veľké plus na ceste ozajstného uznania národností a vytvorenia ich kultúrnej autonómie. Ale – ako to vidím ja – na druhej strane je tu stály boj, národnostní hovorcovia sú ako keby len prizvanými hosťami tak na plenárnych zasadnutiach parlamentu, ako aj pri riešení závažnejších otázok. Vydobyli pre nás veľa vecí, ale mnohé ani nepredložili.

Isté však je, že keby hovorcovia neboli, boli by sme ukrátení. Preto je potrebné, aby Výbor pre národnosti zostal zachovaný. Ale či by mohli mať národnosti svojich poslancov v parlamente, a nielen s rokovacím právom, a títo poslanci by mohli dosiahnuť plnú kultúrnu autonómiu národností žijúcich v Maďarsku, závisí aj od toho, či máme na takúto prácu ľudí. Ako rozhodlo VZ, máme takýchto ľudí, ktorí sa aj dostali na slovenskú listinu pre parlamentné voľby v roku 2018. Verím, že sa nájdu aj voliči, ktorí budú na túto listinu hlasovať.

Eva Fábiánová