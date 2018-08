Moje spomienky na august 1968

Uverejnené: streda, 22. august 2018, 14:35

Mala som 19 rokov a práve som skončila štúdium na VTEI (Vedecko-technické a ekonomické informácie) v Bratislave.

Bývala som v podnájme s dvoma spolužiačkami nad známou krčmou Fajka pri Kníhkupectve ruskej literatúry na Suchom Mýte. Bol august, škola už skončila, no my sme si ešte užívali v Bratislave slobodu bez rodičov. Ja som si navyše vybavovala letenku do Londýna, lebo s niekoľkými spolužiačkami sme sa rozhodli zdokonaliť sa v angličtine. Cez jednu anglickú agentúru sme si každá našli rodinu s deťmi v Londýne, do ktorej sme šli vypomáhať ako aupairky. Ich úlohou je dávať pozor na deti, keď ich rodičia nie sú doma, hrať sa s nimi, ráno im pomôcť s obliekaním, s raňajkami, aupairka je prakticky členkou rodiny, staršou sestrou. Stravuje sa s nimi pri stole a má svoju vlastnú izbu. Dostane dopredu dohodnuté vreckové, jeden-dva voľné večery a možnosť navštevovať večerný kurz angličtiny.

20. augusta sme boli u Františkánov, známej to bratislavskej vinárni, a plánovali sme našu cestu. Dohodli sme sa, že si pôjdeme vyzdvihnúť letenky. Všetky sme mali víza na pol roka. Dosť neskoro sme šli spať, každá do svojho brloha, ja nad Fajku. Po polnoci ma zobudil veľký hukot a v tom momente vtrhol do našej izby pán domáci. S veľkým švungom otvoril okno, ktoré viedlo na hlavnú ulicu, hukot sa ešte znásobil.

– Čo je to preboha?

– Poďte sa pozrieť!

Vyskočili sme z postele a otvorili druhé okno. Pod nami sa tiahol nekonečný rad tankov, hrkotajúcich po mačacích hlavách Suchého Mýta od námestia SNP smerom k Pražskej ulici.

– Čo sa to deje, pán domáci? Čo tu chcú tie tanky?

– Obsadili nás Rusi. Okupácia!

...

Markéta Tóth Urbaničová

Foto: archív autorky, pravda.sk

