Editoriál – Čo by sme mali robiť cez jeseň?

Uverejnené: štvrtok, 27. september 2018, 08:54

Príchodom nového ročného obdobia zaplavia sociálne siete zoznamy, v ktorých ľudia zhŕňajú, čo všetko je dobré spraviť v danom období.

Určite ste sa aj Vy, naši čitatelia, stretli na Facebooku začiatkom septembra s takýmito zoznamami s pestrým pozadím, zobrazujúcim jesenný kraj či červeno-žlté lístie osvetlené teplými jesennými slnečnými lúčmi. Zvyčajne sa na týchto zoznamoch objavia rady typu Ochutnaj pečené gaštany, Sleduj padajúce listy, Upeč jablkový koláč, Vyber sa na túru, atď. My Vám teraz prinesieme náš vlastný zoznam cieľov a typov na to, čo by ste mali určite vyskúšať túto jeseň!

1. Príroda prináša na jeseň veľa chutného ovocia. Navarte slivkový lekvár, ako to urobili aj pedagógovia a žiaci slovenskej základnej školy v Sarvaši!

2. Po letnej pauze sa v septembri znovu otvárajú divadlá, galérie a múzeá pripravujú nové výstavy. Ak počasie nie je príliš priaznivé, vyberte si z ponuky blízkych divadiel a múzeí! V Slovenskom Komlóši zožali veľký úspech Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno s predstavením Trinásta hodina, kým v Slovenskom inštitúte v Budapešti vernisáž umelkyne Nataše Floreanovej.

3. Jeseň je časom slovenských folklórnych a gastronomických festivalov, kultúrnych stretnutí a podujatí. Nedávno sa oslavovalo v Tardoši a Veľkom Bánhedeši, poobzerajte sa, či sa nechystá nejaký slovenský program aj vo vašom okolí! Čerstvé informácie vždy nájdete aj na našej webovej stránke.

4. Naučte sa niečo nové alebo osviežte si svoje vedomosti! Berte si príklad od žiakov slovenských škôl, ktorí sa zase stretli v rámci tradičného tábora na Slovensku Škola v prírode, aby sa venovali slovenskému jazyku.

5. Čítajte slovenskú literatúru! V každom čísle našich novín, ako aj v prílohe nájdete rubriku literatúra, a ak Vám to nestačí, v Celoštátnej cudzojazyčnej knižnici alebo v Knižnici Slovákov v Maďarsku nájdete veľa zaujímavých kníh v slovenčine.

6. Posledné slnečné víkendy využite naplno, vyberte sa na dlhé prechádzky do prírody, a nezabudnite si doma fotoaparát alebo smartfón, aby ste krásy prírody mohli aj zvečniť.

(kan)

Foto: autorka