Namiesto editoriálu – Tipy, triky a rady

Uverejnené: štvrtok, 01. november 2018, 05:00

Nikdy nedávaj do pečene soľ na začiatku varenia, až po dovarení, inak stvrdne. Ak by ti náhodou spadla škrupina vajca do žĺtka, vyber ju lyžičkou a nie rukou.

Bielka pred šľahaním daj aspoň na pol hodiny do chladničky. Keď budú chladné, rýchlejšie z nich vyšľaháš sneh. Keď nemôžeš zaspať, pohár teplého mlieka ťa uvoľní a už príde aj spánok. Každý deň si dopraj nejaké ovocie, lebo všemožne podporuje organizmus. Pi vodu a nie sladené nápoje, nepotrebuješ viac cukru, ako je v ovocí. Horká chuť, keď je spojená s citrusovou, výborne osvieži. Napríklad grep. Ten si dávaj vždy počas zimných dní. Vyhýbaj sa zlej spoločnosti, pokazia aj teba a potom nebudeš mať ako sa odtiaľ dostať. Treba šetriť všetkým, aj elektrinou. Lepšie sa šije pri prirodzenom svetle, ako keď sa používa elektrina. Na plynovom sporáku môžeš zapáliť ďalší horák starou zápalkou. Takže zápalky nikdy nevyhadzuj, ale zbieraj ich pri sporáku.

Keď chodíš, dýchaj pravidelne, vystri chrbát a nadýchni sa zhlboka, vzduch vypúšťaj pomaly ale nepretržite. Keď máš nové šatstvo, najprv ho preper v rukách, aby si videla, či púšťa farbu, až potom ho pridaj k ostatným veciam do pračky. Pravidelne upratuj, lebo v čistej izbe sa aj duša cíti sviežejšie.

Spomínaj na svoju rodinu. Spomeň si na tých, ktorí už nie sú medzi nami a rozprávaj o nich tým, ktorí ešte žijú. Aby ich pamiatka ostala navždy medzi nami. Vždy si nájdi čas na svoje deti a rozprávajte sa o všetkom, čo ich zaujíma. Musíš byť k nim úprimná a zabudnúť na klamstvo.

Pred rokom, cestou na cintorín, mi ešte takéto rady dávala moja mama. Tento rok už aj na jej hrob položím kyticu chryzantém a zapálim sviečku. Aby horela na jej pamiatku. A jej tipy, triky a rady posúvam ďalej. Verím, že sa zídu aj Vám.

Eva Fábiánová