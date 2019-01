Editoriál – Oneskorenie

Uverejnené: štvrtok, 27. december 2018, 06:16

Čo v decembri nespravíš, v januári nedohoníš – znie mi v ušiach známa pranostika v polovici decembra, keď pre vás pripravujeme vianočné a novoročné čísla.

Asi sme vám, milí čitatelia, už o tom písali, že decembrový zhon znamená v našej redakcii niečo iné, ako na ostatných pracoviskách. Ešte nezháňame darčeky, veľmi nerozmýšľame ani nad tým, čo dáme na vianočný alebo na silvestrovský či novoročný stôl, ale pripravujeme vopred noviny. Aby aj tlačiari mohli oslavovať Vianoce v kruhu svojich rodín. A takto sa môže stať, že posledné tohtoročné číslo Ľudových novín posielame do tlačiarne už v polovici mesiaca. Takže, ak sa vám zdá, že sme trochu neaktuálni, odpustite nám to. Spravidla trvá 10 dní, kým informácie prejdú výrobným procesom novín, teda ak sa podujatie udeje prvého v mesiaci, tak sa v novinách môže objaviť správa o ňom približne v polovici mesiaca, najskôr jedenásteho. To je teda normálny chod. Ale na konci roka sa tieto lehoty predlžujú na jednej a skracujú na druhej strane, lebo my o všetkých akciách, ktoré sme navštívili v prvých dňoch mesiaca, napísali včas, ale sme ich museli zaradiť neskôr.

Trochu oneskorene sa dozviete o výbornej nálade na oslavách 65. výročia založenia súboru Veľká Bukovinka, alebo o vyznamenaniach, ktoré dostali Ladislav Petro a Jolana Pepóová. Ale zároveň vám poskytneme aj bilanciu celoročnej činnosti Pišpečanov a Ozveny. V januárových novinách sa ešte trochu vrátime k Vianociam, ktoré vy už máte za sebou a my teraz ešte pred sebou, ale potom sa všetko vráti do starých koľají a už nebudeme oneskorení.

Zatiaľ vám ale v mene celej redakcie prajem šťastlivý nový rok!

Eva Fábiánová