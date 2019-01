Namiesto editoriálu – Čo ma vytočí

Uverejnené: nedeľa, 13. január 2019, 05:29

Niektoré vynálezy ma doslova vytáčajú. Sú nápady, o ktorých si myslím, že by sme mali na ne hneď zabudnúť, skôr ako by ich niekto zrealizoval.

Jedným z takýchto nápadov je najnovší výmysel automobilky Ford v podobe búdy, ktorá účinne potláča okolitý hluk. Samozrejme, mysleli skôr na mestské psy, ktorých rušia ľudské zábavky, akými sú napríklad ohňostroje, ale v Budapešti to zvykne byť aj predvádzanie lietadiel tesne nad Dunajom.

Bujaré silvestrovské oslavy vystresovali psy natoľko, že ich museli gazdovia prichýliť do svojich príbytkov. Americký výrobca automobilov prišiel s nápadom ako zvieratám zabezpečiť nerušený spánok. Vymyslel psiu búdu s potlačením okolitého hluku. Prečo práve búdu pre psa? Preto, lebo pes má oveľa lepší sluch a citlivejšie uši než človek. Uši psa sú údajne štyri- až sedemkrát citlivejšie než uši človeka. Ohňostroj je preto pre psy veľmi nepríjemným zážitkom, z ktorého môže mať zviera až panický strach.

Prototyp psej búdy vyzerá už na prvý pohľad futuristicky. Funguje však na rovnakom princípe ako slúchadlá na potlačenie okolitého hluku, či zariadenie, ktoré dokáže tlmiť hluk motora. Búda využíva mikrofóny zachytávajúce zvuk, na ktorý vstavané reproduktory zareagujú tak, že do vnútra pošlú fázovo obrátenú vlnu. Zvuk s opačnou frekvenciou síce búdu nepremení na komoru s nulovými či zápornými decibelmi, ale hluk petárd dokáže výrazne tlmiť. Lepší spánok má psovi dopriať aj pasívna izolácia z korku. Len si predstavte, že psy, ktoré by mali dávať pozor na okolie a chrániť svojich majiteľov, naraz nepočujú nič z okolitých hlukov. A takto stratí pes prvotný význam pre človeka, a to ochrancu a oznamovateľa nevhodných okolností.

Podobné to je aj s pomarančom, ktorý olúpu a predávajú v umelohmotných škatuľkách.

Akoby dnešní ľudia už nevedeli olúpať pomaranč. A dnešné psy zas ochrániť naše príbytky.

Eva Fábiánová