Editoriál – Básne

V tomto roku uplynie 55 rokov, odkedy v Maďarsku oslavujeme Deň poézie. Je to zvláštna podpora literárnych diel, ktoré nám pohladia dušu, prerozprávajú naše city a vyslovia za nás, čo sa nám občas ťažko vypovedá.

Pri tejto príležitosti sme aj my v redakcii siahli do zásuviek a vytiahli básne, aby sme vám ukázali krásu slovenského jazyka. Prečítajte si ich na literárnej strane 15. čísla Ľudových novín.

O básňach hovoríme tentoraz aj na iných stranách. Mala som to šťastie, že na 21. marec sme dostali pozvanie s kolegom od pera Zoltánom Bárkányim na stretnutie s gymnazistami práve na Svetový deň poézie. Jeho cieľom je podnietiť predovšetkým nesmelých autorov a bol vyhlásený v novembri 1999 v Paríži na konferencii UNESCO. V rámci podpory tohto projektu sa niekoľko kaviarní po celom svete rozhodlo vytvoriť špeciálny výmenný obchod – káva za báseň. Prídete do kaviarne, zarecitujete, alebo napíšete svoju obľúbenú báseň na papier a máte kávu zadarmo. My sme kávu nedostali (hlavne preto, lebo sme ju ani nechceli), ale zaujímavé otázky a ozajstný záujem mladých nás potešil.

Podobný pocit som mala aj o týždeň na stretnutí so žiakmi nižších a vyšších ročníkov budapeštianskej slovenskej školy aj s Gregorom Papučkom. O tom si môžete prečítať tiež v tomto čísle.

K akcii báseň za kávu sa 11. apríla pripojilo aj niekoľko kaviarní v Maďarsku. Skúste tam skočiť s našimi básňami – ak sa vám páčia – možno aj za slovenskú báseň dostanete kávu.

Eva Fábiánová