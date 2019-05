Namiesto editoriálu – Srdce na dlani

Uverejnené: nedeľa, 05. máj 2019, 06:26

Už je tu máj, mesiac lásky. Môžeme si vychutnávať voňavú a pestrofarebnú jar v plnej sýtej kráse. Keď sa človek pozrie okolo seba, všade sú zamilované páriky fotiace sa pod čerešňou, samé bozky, radosť.

Máj je mesiac, keď už je jar v plnom prúde a pomaly sa blíži leto. Je to jeden z najkrajších mesiacov. Všade sú kvety, včely, proste život a to inšpiruje ľudí k rozkvetu ich lásky. Samozrejme, nielen v máji treba svojej druhej polovičke vyznať city, ale tento mesiac môžete urobiť niečo, čo vašu lásku posilní. Uvariť niečo chutné a zjesť to pri sviečkach, ísť na prechádzku a pritúliť sa k tomu druhému. Mať jednoducho srdce na dlani.

Keďže je máj, lásky čas, nemôžeme zabudnúť ani na naše mamy. Prvá májová nedeľa je uznaná v Maďarsku ako Deň matiek. Svoju lásku, vďaku by sme mali našim mamám vyjadriť aspoň v podobe kvetov či sladkého potešenia. Je to minimum za to všetko, čo pre nás urobili, ale aspoň takouto malou pozornosťou ich môžeme potešiť. Prejaviť lásku nestačí ani im iba v tento deň patriaci mamám, či v mesiaci lásky. Lásku mamám treba prejavovať každý deň, veď ony si to zaslúžia.

Za všetky neprespaté noci, keď sa o nás báli, či vtedy, keď sme boli ešte malí a prišla na nás choroba, alebo keď sme už boli väčší a trápili nás trampoty v škole, či zranené zaľúbené srdce, alebo sme boli na zábave a ony sa o nás tak báli, že ani zaspať nemohli.

A nezabudnime ani na staré mamy, ktoré nám venovali to najdrahšie, svoj čas a svoje skúsenosti.

Nebojme sa vyložiť srdce na dlaň a prejaviť svoje pocity, či ide o naše mamy, či o našu lásku. Keď ho máme na dlani a bojíme sa oň, môžeme ho zovrieť, ale aj ukázať svetu. V tieto krásne májové dni.

Eva Fábiánová