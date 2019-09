Namiesto editoriálu – Na rade sú voliči

Uverejnené: nedeľa, 15. september 2019, 05:59

Kandidáti na poslancov do miestnych, teritoriálnych (župných) samospráv a celoštátnej samosprávy už sú známi. Nasledujú voliči.

Tieto voľby do národnostných samospráv by mali byť o tom, aby sme ukázali, že sa nielen zapíšeme na volebné zoznamy, ale aj pôjdeme voliť. Bude to jednoduchšie, netreba ísť do druhého volebného okrsku, môžeme voliť tam, kde sa budú voliť miestni poslanci a starosta. Nezabudnime, že musíme dostať zelenú obálku a tú treba aj zalepiť, lebo tieto naše hlasy zrátajú centrálne. Práve preto zrejme nebudeme vedieť výsledky ihneď po uzavretí volebných miestností, ale až neskôr.

Ak ste to ešte neurobili, do 28. septembra sa môžete zapísať na zoznam slovenských národnostných voličov.

My rozhodujeme o tom, kto má zastupovať naše záujmy a na miestnej úrovni pokojne si vyberajme spomedzi kandidátov troch alebo piatich, v závislosti od ich počtu na zozname slovenských voličov. Tešme sa, že môžeme o niečom rozhodovať, čo aspoň na päť rokov ovplyvní slovenský život v našej lokalite, lebo teraz sme na rade my, voliči.

Eva Fábiánová