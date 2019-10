Editoriál – Výlety do blízkej a dávnej histórie

Uverejnené: štvrtok, 03. október 2019, 08:36

So zaujímavými témami vítame október v redakcii Ľudových novín a zvlášť v našej už tradičnej prílohe Lúč.

S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbetou Hollerovou Račkovou sa snažíme nazrieť do blízkej minulosti – pokúsili sme sa o sumarizovanie posledných piatich rokov. Pani predsedníčka nám prezradí priority, s ktorými zaujala post vedúcej najvyššieho voleného zboru Slovákov v Maďarsku, ako aj nové výzvy, s ktorými sa stretla počas doterajšieho pôsobenia. Spomenie aj evanjelický kostol na Rákócziho triede, v ktorom by mali dostať priestory naše inštitúcie. Nezabudla ani na potrebu osvety v kruhu našincov, či ide o možnosti slovenských samospráv počas zastupovania záujmov, či o vysvetlenie postupu počas volieb. Viacerí registrovaní voliči si totiž mylne myslia, že aj počas komunálnych volieb si musia vybrať, či chcú hlasovať za poslancov miestnych, alebo národnostných zborov. Tento krát však nemusíme. Môžeme voliť tak predstaviteľov svojej osady, ako aj slovenských zborov.

Na stránkach októbrového Lúča sa pozrieme, ako sme vyrástli. Pred tridsiatimi rokmi počas transformácie spoločenského zariadenia vznikla možnosť založiť si celoštátne spoločenské organizácie Slovákov v Maďarsku. Jednou z prvých bola Organizácia slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorá za tri desaťročia prešla niekoľkými organizačnými zmenami. Jedno sa však nezmenilo – a to agilita a zanietenosť mladých všetkých dôb, ktorí chcú niečo urobiť v záujme zachovania národnostnej identity, slovenskosti. Je zaujímavé, čo považovali za dôležité pred tridsiatimi rokmi, a čo dnes. Musím sa priznať, hoci nie som zakladajúcou členkou OSMM, dodnes som jej hrdou (aj keď skôr seniorskou) členkou. Je to komunita, v ktorej som si uvedomila, odkiaľ som prišla, ako aj to, že nie som sama. Je to organizácia, ktorá najviac formovala moju identitu, ktorá je dodnes silná, jasná a jednoznačne slovenská.

Na stránkach terajšej prílohy nechýba ani literatúra. Naši básnici sú plodní a my sa veľmi radi podelíme s vami o ich najnovšie, ale aj najobľúbenejšie básne. Pripomenieme si aj jedného z tzv. ľudových básnikov Laca Klausa, ktorý by sa v týchto dňoch dožil 90 rokov.

Nič nie je zložitejšie, ako vzťah muža a ženy. Náš dospelý život, ale aj puberta je o tom, že sa snažíme pochopiť druhé pohlavie. „Nech už spojí muža a ženu akákoľvek láska, sú si vždy cudzí telom a dušou – zostanú bojujúcimi stranami“ – hovorí francúzsky spisovateľ Marcel Achard, a musíme mu dať za pravdu. Veď si len prečítajte rozhovor s dramatičkou a rozhlasovou pracovníčkou Táňou Kusou a dozviete sa viac o tejto téme.

Či s nami v tejto otázke súhlasíte, či nie, verím, že sa dobre zabavíte pri čítaní našej prílohy, získate nové poznatky a možno nájdete témy, ktoré by ste chceli buď čítať na jej stránkach, alebo hoci o nich aj napísať. Redakcia je otvorená, posielajte svoje nápady a články. Aj do prílohy, aby sme mohli spoločne chodiť na výlety do blízkej, alebo vzdialenejšej minulosti. Alebo aj do budúcnosti.

Eva Fábiánová