Novoročné myšlienky

Uverejnené: utorok, 31. december 2019, 05:15

Stojíme ešte len na prahu Vianoc, keď si sadám k počítaču, aby som do prvého budúcoročného čísla Ľudových novín napísala svoje myšlienky, o ktoré by som sa chcela podeliť s čitateľmi pri príležitosti vstupu do nového roka.

Na uliciach a v obchodoch sa húfy ľudí naháňajú za vianočnými darčekmi, na pracoviskách doháňajú, čo sa do konca roka dá. Slovom, v tento deň sme ešte ďaleko od atmosféry najkrajších sviatkov roka, od rozvoniavajúcej kapustnice, halászlé, alebo tradičných vianočných koláčikov. V koncoročnom zhone som niekoľkokrát mala možnosť na chvíľu sa ponoriť do slávnostnej atmosféry, napríklad na spoločnom obede predsedov celoštátnych národnostných samospráv u prezidenta Jánosa Ádera, ktorý sa tradične koná v adventnom období, alebo na predvianočnom stretnutí pri kapustnici v Slovenskom inštitúte v Budapešti. Nezadržateľne prichádzajúci koniec roka nás však núti pouvažovať o tom, čo sme prežili v roku, ktorý zanechávame za sebou, a čo všetko nás čaká v tom nasledujúcom.

Rok 2019 bol nevšedný, veď bol rokom volebným, a neobyčajný bude aj ten prichádzajúci, keď začneme nový cyklus s novými, alebo staronovými predsavzatiami v prospech našej Slovače. Našej komunite sa v tohtoročných národnostných voľbách podarilo to, čo nám doteraz nikdy nevyšlo a čo sa nepodarilo ani prevažnej väčšine národnostných pospolitostí. Nepreháňam, keď tvrdím, že Zväz Slovákov v Maďarsku, Únia slovenských organizácií v Maďarsku a Slovenský spolok Identita zostavením jednotnej slovenskej listiny v celoštátnych voľbách písali históriu a začali novú kapitolu v našich novodobých dejinách. Na to, aby sa tak mohlo stať, bola potrebná otvorenosť, odhodlanosť a veľkorysosť, uvedomenie si toho, že odlišné názory na niektoré otázky nevylučujú, aby sme sa spojili v záujme spoločných cieľov. A tých cieľov máme veľa.

Odvtedy, ako si národnosti v Maďarsku pred 25 rokmi mohli pozakladať národnostné samosprávy, vyrástla jedna generácia. Túto udalosť sme si pripomenuli aj v parlamente, kde 10. decembra vo svojom príhovore spomínal na prvé národnostné voľby parlamentný poslanec nemeckej národnosti, predseda Výboru pre národnosti v Maďarsku Imre Ritter. Jeho prejav si v rokovacej sále vypočuli aj predsedovia celoštátnych národnostných samospráv. Deň predtým, za činnosť vykonávanú v prospech národnostných komunít v Maďarsku v mene desaťročného Združenia celoštátnych národnostných samospráv, som mala tú česť prevziať cenu Justitia Regnorum Fundamentum. Uznanie založené ombudsmanmi udelili našej organizácii na podnet zástupkyne ombudsmana pre ochranu práv národností v Maďarsku Erzsébet Szalayovej Sándorovej, ktorá cenu odovzdala.

Ako som už konštatovala, od roku 1995 vyrástla jedna generácia, pre ktorú je existencia národnostných samospráv samozrejmosťou, a pre mnohých mladých ľudí je, našťastie, samozrejmosťou aj účasť na slovenskom dianí v Maďarsku. Mnohí z nich sa aj po ukončení školy zapájajú do činnosti folklórnych súborov, či iných kolektívov a v čoraz väčšom počte prejavujú záujem o účasť na činnosti národnostných samospráv. Je to výsledok práce našich škôl, spolkov a aktivistov. Takmer jedinečnou v kruhu národností je aj existencia Organizácie slovenskej mládeže v Maďarsku, ktorá si spolu s jej zakladateľmi a dávnejšími členmi nedávno pripomenula 30. výročie svojho založenia. Aj táto príležitosť potvrdila význam tohto zoskupenia pre našu komunitu: takmer všetci jej bývalí členovia zastávajú dôležité funkcie v našom kolektíve.

Z volieb vzišlo aj omladené Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku. Tento fakt nám umožnil, aby sme vytvorili samostatný mládežnícky výbor, ktorý bude mať na starosti udržiavanie kontaktov s mladou generáciou a sprostredkúvanie jej nárokov a požiadaviek. Význam zapájania mladých ľudí do slovenského života, samozrejme, si uvedomilo aj predchádzajúce Valné zhromaždenie, o čom svedčí nielen schválenie školskej koncepcie v máji 2017, ale aj jej napĺňanie obsahom v posledných dvoch rokoch. Takto bolo zriadené Budapeštianske slovenské odborné kolégium pre vysokoškolákov slovenského pôvodu študujúcich v hlavnom meste, čo sa nám podarilo uskutočniť v spolupráci s Univerzitou Loránda Eötvösa v Budapešti. Je to prvé národnostné odborné kolégium v Maďarsku, ktoré má už za sebou prvý školský rok a na ktoré sme veľmi hrdí! Na Úrade CSSM sme vytvorili nové miesto referenta pre mládež, ktorý bude mať za úlohu organizovanie aktivít pre deti a mládež, vytváranie príležitostí na stretávanie a spoznávanie sa. V súlade so školskou koncepciou sa za účasti našich najinovatívnejších pedagógov pustíme aj do obsahovej a metodickej obnovy slovenského národnostného školstva, vrátane zavedenia takých nových foriem vyučovania, akou je napríklad doplnková národnostná výučba.

Na kultúrnom poli na nás čaká úloha zaobstarania vhodných priestorov pre naše inštitúcie a zriadenie Múzea Slovákov v Maďarsku, čo je však tiež podmienené existenciou infraštruktúry. Novou úlohou našej samosprávy v novom volebnom období bude vytvorenie podmienok pre zriadenie domova dôchodcov, ktorý si nárokujú seniori z radov našej komunity. Zaväzujú nás k tomu výsledky prieskumu záujmu o inštitúciu tohto druhu. K tomuto cieľu vedie niekoľko krokov, vrátane zmeny vo financovaní sociálnych inštitúcií prevádzkovaných národnostnými samosprávami a získanie vhodnej budovy na tento účel. Pri tejto práci budeme potrebovať spojencov aj z radov ostatných národnostných menšín. Tiež sa chystáme na aktívnejšiu komunikáciu s miestnymi a regionálnymi slovenskými samosprávami a spolkami. V záujme toho plánujeme vytvoriť poradenskú kanceláriu, ktorá bude poskytovať právnu a metodickú pomoc, aby naša komunita dokázala plne využívať existujúce právne rámce a finančné možnosti.

Slovom, máme pred sebou veľa úloh, ale som presvedčená o tom, že spolu ich zvládneme! K tomu prajem nám všetkým dobré zdravie, veľa optimizmu a tolerantnosti do nového roka!

Alžbeta Hollerová Račková

predsedníčka CSSM