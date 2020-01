Editoriál – Januárová pohoda

Uverejnené: štvrtok, 23. január 2020, 08:02

Musím sa vám priznať, že január mám rada. Nie pre zimu, hoci tá vie vyčarovať tie najkrajšie výtvory v prírode, len si pozrite fotografie Imricha Fuhla na 20. strane dnes vychádzajúceho 4. čísla nášho týždenníka! V zime je dobré aj to, že si môžeme dať na seba ešte jednu vrstvu oblečenia, ak sme uzimení, ale cez leto, keď je nám teplo, ďalšiu vrstvu si už vyzliecť nevieme.

Január je pohodový. K januáru sa hodí džez. Ten nás uvoľní a otvorí naše vnímanie. Sme nabití energiou, ktorú sme načerpali počas sviatkov z času stráveného s blízkymi. Vieme, že ich máme a máme sa radi (len naozaj na okraj, vieme aj to, že s rodinnými príslušníkmi, s ktorými sa neradi stretávame, už to povinné jedno stretnutie máme za sebou). Máme plno plánov, ale zároveň tak trochu aj hodnotíme minulý rok, ako to robili napríklad v Orosláni, alebo v Rétšágu, o čom tiež prinášame správy v terajšom vydaní nášho týždenníka. Dočítate sa aj o zaujímavom projekte, do ktorého sa zapojili Veňarčania, a vďaka nemu obnovili spoločenské priestory.

Január je pre žiakov pracovný. Pred uzávierkou prvého polroka školského roka sekajú všetci dobrotu a píšu písomky, pripravujú domáce úlohy navyše, aby si mohli opraviť známky. Im odtiaľto odkazujem, že už iba týždeň musia vydržať a bude po polroku!

Podobne máme aj z januára iba týždeň a február už klope na dvere, preto je aj bálová sezóna v plnom prúde. Ale o plesoch našich Slovákov vás, milí čitatelia, budeme informovať až v nasledujúcich číslach našich novín.

Eva Fábiánová