hiSTORkY – Uhorskí nabobovia

Uverejnené: nedeľa, 22. marec 2020, 08:06

Český novinár Josef Penížek bol v rokoch 1878 až 1918 parlamentným spravodajcom vo Viedni a Budapešti. Zažil mnohé príhody, počul viaceré historky a tie uverejnil v knihe „Z mých pamětí“ v roku 1922. Niektoré z nich, ktoré sa týkajú Uhorska, vyberám.

Poslanec Július Justh (Justh Gy., rodák z Necpál v Turci – tak ako Petőfiho matka) ešte ako predseda uhorského parlamentu sa stal tajným radcom s titulom excelencia. Po prechode do opozície veľmi tvrdo požadoval od panovníka samostatnú uhorskú armádu. Čo František Jozef s hnevom odmietal. Zaťal sa aj Justh. Napísal cisárovi list, v ktorom oznámil, že sa hodnosti jeho tajného radcu vzdáva a nechce byť excelencia. Ten si ho pozval k sebe. Rozhovor bol veľmi krátky. „Kedy ste boli u mňa naposledy na audiencii?“ Justh si nevedel spomenúť. „Pomôžem vám“, povedal František Jozef, „dnes“.

Podobne „cisársko-kráľovsky“ dopadol Dezider Bánfi (Bánffy D.), ktorý bol v rokoch 1895 až 1899 uhorský ministerský predseda. Známy bol predovšetkým ako tvrdý maďarizátor. Pre metódy svojej asociálnej politiky dostal prezývku „sedmohradská hyena“. Po podaní demisie vo Viedni požiadal cisára, aby to zverejnili až po jeho návrate do Budapešti. Pri ceste vlakom bol jeho spoločníkom gróf Festetics. Zbadal, že Bánfi je nejako málovravný, nechcel predčasne prezradiť svoju demisiu. Takmer neprehovoril slova, na otázky neodpovedal. Napokon sa Festetics spýtal. „Počúvaj, Dezider, máš ty ešte dôveru nášho milostivého cisára?“ Na to sa Bánfi rozžiaril a odpovedal: „Dôveru mám, ale kreslo predsedu vlády nie:“

J. Penížek bol v Pešti v máji 1914. V tom čase ležal na smrteľnej posteli v paláci poisťovne Gresham František Kossuth (Košút). Tradovalo sa, že bol svojho veľkého otca Lajoša malý syn. Mal problémy so žlčníkom a jeho posledné chvíle boli mučivé. Viedenskí parlamentní spravodajcovia v Budapešti sa pýtali pendlujúcich novinárov, čo je s ním. „Nemôže umrieť!“ Na otázku čím trpí, odpovedali: „Chorobou, ktorú nedokáže vyliečiť žiadna medecína, strachom. Bojí sa stretnutia na nebesiach so svojím otcom“.

Jozef Schwarz

