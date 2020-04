hiSTORkY – Šťastie (maďarského) národa

Uverejnené: nedeľa, 19. apríl 2020, 06:35

Osobnosť „učiteľa národov“ Jána Amosa Komenského je na Slovensku veľmi známa. Deň jeho narodenia – 28. apríl (1592) dodnes slávime ako Deň učiteľov. Nielen v bývalom Československu je jeho dielo stále populárne. Poznajú ho aj Maďari.

V rokoch 1650 až 1654 pôsobil v Blatnom Potoku (Sárospatak) na dvore kniežaťa Juraja Rákociho (Rákóczi György). Napísal tam okrem iného aj knihu Gentis felicitas (Šťastie národa). Jej podtitul znie „ako zrkadlo nastavené tým, ktorí chcú poznať, či sú šťastní a ako sa nimi môžu stať“. V diele konfrontuje vtedajší stav v Uhorsku s predstavou pokrokového národa. Podľa neho šťastný je ten národ, ktorý sa usiluje dosiahnuť vznešenosť ľudskej prirodzenosti.

Identifikoval 18 stupňov šťastia národov a tieto aplikoval na Maďarov. Pozor, jednoznačne rozlišuje Maďarov od ostatných národov Uhorska: Nemcov, Slovákov, Rusínov, Rumunov a Turkov(!). Útržkovite jeho závery: Maďari nie sú veľkým národom, krajina má zlú povesť ako pohlcovateľka svojich národov. Počínajú si akoby sa každý narodil len pre svoj vlastný prospech a nikto pre verejné blaho. V celom Uhorsku nemožno nájsť ani jednu školu s domácim vyučovacím jazykom. Sú na posmech ako nevzdelanci a polobarbari, pretože zanedbávajú vyššiu snahu po múdrosti. V mieri národ zaháľa, miluje zúrivé vojny, v ktorých klesá počet obyvateľstva. Nevedomosť je príčinou toho, že v takej úrodnej krajine je toľko hladných, otrhaných a vôbec biednych ľudí. Nedostatkov vidí ešte viac. Konštatuje, že nijaký národ nie je úplne blažený a Maďarom na splnenie idey šťastia ešte veľa chýba.

Komenský tvrdí, že záchranca Maďarov by mal vyjsť z tohto národa. Je ním Juraj Rákoci, sedmohradské knieža, pretože on jediný má na to prostriedky. Nečudujme sa! Dielko spísal a vydal za výdatnej pomoci kniežaťa. Komenský videl však ďalej: šťastie jedného národa nemožno izolovať od šťastia ostatných národov. Napriek dobovej podmienenosti vzniku traktátu stojí za prečítanie a zamyslenie i dnes po viac ako tri a pol storočí. Usilovať sa o blaženosť národa musia nielen Maďari.

Jozef Schwarz