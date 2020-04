Editoriál – Čakanie na ...

Uverejnené: štvrtok, 23. apríl 2020, 07:08

Iste poznáte aj vy, milí čitatelia, známu drámu Samuela Becketta Čakanie na Godota. Už vyše mesiaca aj my čakáme, ale nie na Godota, skôr na koniec pandémie, aby sme sa mohli vrátiť do starých koľají.

Keď prišli prvé správy o vtedy ešte epidémii zvanej koronavírus, mysleli sme si, že nás nejako obíde a my môžeme pokojne žiť svoj život. Náhle sa však vyskytli prípady aj u nás a tak sa ulice pomaly vyprázdnili. Deti sa učia doma, my pracujeme z domu a na ulicu chodievame naozaj iba v najkrajnejších prípadoch, akými sú potrebné nákupy alebo zdravotné prechádzky. Aj my, v redakcii Ľudových novín sme prešli na prácu z domu a hoci naša práca sa dá zvládnuť z diaľky, naše témy nie. Chytili sme teda telefóny, zapísali sme sa na všetky možné fóra na internete a začali sme hľadať témy, ktoré sú súce na to, aby sme o nich písali v našom týždenníku. Samozrejme, každého zaujíma, čo bude teraz s našimi inštitúciami, ako uskutočnia svoje naplánované podujatia, ako vykonávajú prácu. Asi najťažšie to majú školy, veď naozaj z jedného dňa na druhý museli prejsť z klasickej na digitálnu výučbu. Po mesiaci z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že naše školy zvládli túto úlohu na výbornú. Môj syn, ktorý študuje v budapeštianskej slovenskej škole, sa vyžíva v online hodinách, sám si sadne k domácej úlohe (na čo som ho mimochodom ťažko vedela nahovoriť za ostatných sedem rokov) a v poslednom čase začal sledovať aj slovenské seriály, lebo mu chýba slovenské hovorené slovo. Niečo podobné zažívajú aj študenti vysokých škôl, s ktorými sme urobili anketu na 10. strane 17. čísla našich novín. Ale môžete sa dočítať aj o tom, ako prežívajú tieto časy členovia Slovenského divadla Vertigo, ktorí nás pomocou sociálnej siete potešili na deň poézie prednesmi básní. Bol to krásny deň, pohladenie duše, za čo sa im chcem aj teraz poďakovať. Pokračujeme aj vo výklade národnostného zákona a virtuálne navštívime Čív, aby sme sa dozvedeli, na čo všetko využijú získané dotácie v oblastnom dome. Tohtoročné veľkonočné sviatky boli tiež mimoriadne, ale kreativita a sociálne siete vypomohli aj v tom, aby Ečerčania a Čabänia mohli uskutočniť tradičné umývanie sa. Pozývame vás aj na prechádzku prázdnymi miestami a mestami. Ale iba dovtedy, kým čakáme, aby sme mohli znovu byť spolu. A dočkať sa svojho Godota.

Eva Fábiánová

Vzhľadom na mimoriadnu situáciu spôsobenú šírením epidémie koronavírusu po dobu jej trvania uvádzame všetky naše príspevky v plnom znení.