Zápisky hovorcu (34/2020)

Uverejnené: nedeľa, 16. august 2020, 05:39

Stále trvajú letné prázdniny v parlamente, avšak z iniciatívy poslancov opozičných strán predseda Národného zhromaždenia László Kövér pozval poslancov na mimoriadne plenárne zasadnutie.

Podľa návrhu iniciátorov na programe tohto neplánovaného zasadnutia malo byť prerokovanie výsledkov stretnutia predsedov vlád členských krajín Európskej Únie na tému jednak podpory oživenia hospodárskeho života členských krajín po pandémii, ale aj plánovaný rozpočet Únie na nastávajúce sedemročné obdobie. Keďže poslanci vládnych strán sa nezúčastnili zasadnutia, prítomní nemali možnosť ani len prijať jeho program.

Plynutím času a uvoľnením ochranných opatrení proti novému koronavírusu ožíva aj naša komunita. Vidím to predovšetkým z toho, že ma ľudia vyhľadávajú telefonicky, aj e-mailom, či budem mať niekedy znova stránkové hodiny v Békešskej Čabe alebo v Budapešti. Už som síce raz oznámil, že v júli úradné hodiny budú, avšak voľby na Slovensku, respektíve návštevy novozvolených štátnych predstaviteľov mi skrížili plány a musel som ich zrušiť. Ale teraz už záväzne, ak Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku otvorí svoju budovu, tak aj v Budapešti, a ak sa nič nezmení, aj na Čabe by som mal mať začiatkom septembra svoje obnovené stránkové hodiny.

Dostávam čoraz viac pozvaní, čo ma tiež značne teší. V Budapešti dvaja netrpezliví novinári – fotografi, Andrea Kiššová a Imro Fuhl prezentovali svoje fotografie, zhotovené počas karantény v rámci komornej výstavy. Ako mi prezradili organizátori, sami sa prekvapili, aký záujem vyvolalo ich podujatie, veď návštevníci naplnili zasadaciu miestnosť budovy Domu národností v XIII. obvode. Naozaj bolo nás tam veľa, veď nám všetkým chýbala možnosť stretnutia a táto akcia ju poskytla práve včas, aby sme sa nezbláznili z nedostatku sociálnych kontaktov. Vystavujúcim fotografom gratulujem, a verím, že všetci návštevníci výstavy odišli s dobrým pocitom osobného stretnutia s ľuďmi, ktorých dávno nevideli, a s ktorými sa za normálnych okolností stretávajú prakticky každý týždeň.

Čabänia si vlani založili, lepšie povedané obnovili starú tradíciu niekdajších dožinkových veselíc a pozvali záujemcov na prvé takéto podujatie na nádvorie Domu slovenskej kultúry. Tento rok, síce v obmedzenom kruhu, ale plánujú aj druhý ročník Čabianskej slovenskej dožinkovej veselice deň pred štátnym sviatkom Dňa svätého Štefana. Verme, že aj ich podujatie bude úspešné a pomôže pri pestovaní tejto obnovenej tradície slovenských gazdov – poľnohospodárov.

V ten istý deň členovia Folklórneho speváckeho spolku Horenka plánujú usporiadať stretnutie dedinčanov v mojej rodnej obci, v Kétšoproni, pod názvom „Spievajme spolu!“. Želám si, aby im to vyšlo, veď jeden z najuznávanejších slovenských spevokolov našej komunity, Horenka tento rok nemala veľa príležitostí prezentovať svoje umenie nielenže v rámci krajiny, ale ani doma. Predpokladám, že teraz, na tomto vystúpení si získajú zaslúžené uznanie od obyvateľov svojej dediny.

Začiatkom septembra, aj keď tiež v obmedzenom kruhu, ale slovenskí obyvatelia Veňarca si plánujú pripomenúť 315. výročie znovuzaloženia svojej obce, kam som sľúbil tiež prísť. Myslím si, že aj keby len symbolicky, takáto udalosť si zaslúži oslavu, veď nebyť slovenských predkov pred viac než tromi storočiami, nebola by tam ani slovenská samospráva, ani slovenské vyučovanie, či slovenská kultúra. Dúfam, že im to vyjde a nenastane nič, čo by prekazilo ich plány.

Ak ste si všimli, že kým vo svojich zápiskoch zvyčajne píšem o svojej činnosti, teraz v nich prevažujú moje plánované programy, tak máte pravdu. Žiaľ, kombinácia letných prázdnin a koronavírusu mi neumožňujú byť tak aktívny, ako v letných mesiacoch minulého roku. Hádam sa to čoskoro zmení a budem môcť písať o dianí v parlamente, či v našej komunite zaujímavejšie.

Anton Paulik