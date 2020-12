Pripravme sa rozbehnúť život

Uverejnené: štvrtok, 31. december 2020, 05:41

Je práve 18. december, Deň národností, keď posielam do redakcie Ľudových novín tieto riadky. Vyjdú v prvom novoročnom čísle nášho týždenníka. V ostatných rokoch v tomto období naše komunity organizujú oslavy, odovzdávajú vyznamenania najaktívnejším jednotlivcom a kolektívom, vyhodnocujú svoju činnosť za daný rok a spolu sa tešia z úspechov dosiahnutých počas roka. Aj preto možno ešte výraznejšie pociťujeme prázdnotu a nezvyčajné ticho týchto temných decembrových dní.

Zároveň je pravda aj to, že relatívne spomalenie vynútené nákazou vytvára priestor na pokojnejšiu prípravu na sviatky, než v ostaných rokoch. Pritom sme sa všetci snažili využívať príležitosti a nahradiť niečím všetko to, čo sme pre pandémiu nového koronavírusu zameškali. Na prahu nového roka rozmýšľam o tom, ako po ukončení tohto nesmierne ťažkého obdobia oživíme svoje ľudské vzťahy a život kolektívov. Ako znovu rozbehneme to, čo bolo v našom spoločenskom živote predtým samozrejmosťou? Pritom v novom roku na nás čaká veľká výzva: ukázať pri sčítaní obyvateľstva, že naša komunita existuje, že za spolkami, samosprávami a inštitúciami stoja ľudia, ktorým na budúcnosti slovenskej národnosti záleží.

Rok, s ktorým sa lúčime, ubehol prakticky bez väčších podujatí. Prvýkrát v histórii nášho najväčšieho sviatku, Dňa Slovákov v Maďarsku, sme boli nútení upustiť od jeho usporiadania. Nebola teda príležitosť na to, aby sa – ako sme plánovali – v Tardoši stretli príslušníci našej národnosti z celej krajiny. V rámci júlových osláv sa spravidla odovzdávajú jednotlivcom a kolektívom aj naše najvyššie ocenenia, vyznamenanie Za našu národnosť a Cena Štefana Lamiho. V roku 2020 tieto uznania udelilo Valné zhromaždenie Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Ondrejovi Csabovi Aszódimu z Ečeru, Ondrejovi Agárdimu z Agárdu, kolektívu slovenského rozhlasového a televízneho vysielania MTVA, Ondrejovi Csasztvanovi a Tanečnému súboru Tešedík zo Sarvaša. Odovzdané boli síce v úzkom kruhu a oneskorene, čo však neznamená, že ocenení si nezaslúžia pozornosť, publicitu, ktorú sme v týchto podmienkach dokázali zabezpečiť vďaka prítomnosti našich médií. Aj touto cestou im ďakujem za ochotu a spoluprácu!

Deň Slovákov v Maďarsku je zároveň príležitosťou, keď sa v rámci kultúrneho galaprogramu predstavia verejnosti kultúrne telesá z rôznych kútov krajiny. Vždy prichádzajú s novými produkciami usporiadanými do tematického programu. Neodpadlo však iba predstavenie na veľkom spoločnom javisku, ale aj tie menšie, nehovoriac o skúškach umeleckých skupín. Ich členov chcem iba posmeliť a vyzvať, aby sa nevzdávali, veď potom, ako sa náš život vráti do normálnych koľají, ich aktivitu nebudú potrebovať len oni, ale aj vďačné obecenstvo.

Celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku (CSSM) a jej inštitúcie sa v uplynulých mesiacoch venovali hlavne činnostiam, ktorými sa snažili vytvárať lepšie podmienky pre svoju budúcu prácu. CSSM pokračovala v rekonštrukcii školských budov. Uskutočnila sa čiastočná výmena okien v Budapešti, buduje sa športový dvor v Békešskej Čabe, obnovilo sa športové ihrisko a podlaha v triedach v Slovenskom Komlóši a vznikla nová prírodovedná učebňa v Novom Meste pod Šiatrom. Naším cieľom je neustále zlepšovanie podmienok výučby v týchto inštitúciách. Táto práca prebieha s finančnou podporou vlády a v neustálej komunikácii s jej kompetentnými predstaviteľmi, ako aj s naším parlamentným hovorcom Antonom Paulikom. Vďaka júlovej zmene národnostného zákona budovy a hnuteľný majetok zabezpečujúci podmienky výučby prechádzajú do vlastníctva CSSM. Tento krok umožňuje, aby sme v budúcnosti využívali aj ďalšie, doteraz nedostupné zdroje na rekonštrukciu školských budov.

Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku (ÚKSM) pokročil dopredu vo viacerých svojich regionálnych strediskách. Prevzatím kúrie Dessewffyovcov vo Veňarci od obecnej samosprávy nevznikol iba väčší spoločenský priestor, ale sa vytvorili aj podmienky pre tematické výstavy o dejinách Slovákov v Novohradskej a Hevešskej župe. Pri Zbierke zemplínskych Slovákov v Baňačke, ktorú vlastní CSSM, po obnovení domu vďaka vládnej investičnej podpore vzniká spoločenský priestor, ktorý umožní aj usporadúvanie podujatí a detských táborov. Nový profil regionálneho strediska v Békešskej Čabe sa rodí vďaka prevzatiu Domu slovenskej kultúry do správy CSSM. Využívaním infraštruktúry, ktorú ponúka obnovený penzión, reštaurácia a spoločenské priestory v centre Békešskej Čaby, sa tento dom postupne stáva centrom rozvoja turizmu zameraného na prezentáciu nášho hmotného a nehmotného dedičstva, našej kultúry. Rekonštrukčné práce prebehli, alebo prebiehajú aj v ďalších strediskách ÚKSM, napríklad v Mlynkoch, Sarvaši, alebo v Slovenskom Komlóši. Na ostatne spomenutých miestach ide o investície miestnych slovenských samospráv, ktoré tieto budovy vlastnia, pričom zabezpečujú priestor aj pre regionálne strediská ÚKSM. Zmena nastala aj v živote Knižnice a dokumentačného centra Slovákov v Maďarsku, ktorá sa musela presťahovať do nových priestorov pre problémy spôsobené vlhnutím v suteréne budovy CSSM. Nový, prechodný domov našla inštitúcia v byte, ktorý vlastní naša samospráva a ktorý sa nachádza v tesnej blízkosti sídla CSSM, na Fadruszovej ulici.

Definitívnym riešením pre umiestnenie knižnice, ako aj ostatných inštitúcií bude ich presťahovanie do plánovaného slovenského kultúrneho centra v VIII. obvode Budapešti, ktoré vznikne po rekonštrukcii bývalého kostola slovenských evanjelikov na Rákócziho triede. V tomto dlho pripravovanom projekte nastal v roku 2020 významný pokrok. Vláda Maďarska v auguste schválila uznesenie, ktorým na odkúpenie budovy bývalého kostola zabezpečila pre CSSM finančnú podporu vo výške takmer 766 miliónov forintov. Po rokovaniach s majiteľom sa zrodila dohoda o kúpnej cene nehnuteľnosti, začiatkom decembra sa podpísala kúpno-predajná zmluva. Na prípravné práce rekonštrukcie z vyššie uvedenej sumy zostalo vyše 65 miliónov forintov. Koncom decembra sa pripravovalo ďalšie uznesenie vlády o financovaní rekonštrukcie a stretnutie predstaviteľov vlád Maďarska a Slovenskej republiky, témou ktorého má byť účasť oboch krajín na tomto veľkolepom projekte. O jeho význame svedčí aj výrok vicepremiéra Zsolta Semjéna na decembrovom zasadnutí parlamentného Výboru pre národnosti v Maďarsku, ktorý ho označil ako akt „učinenia historickej spravodlivosti”.

Ako som napísala na začiatku svojho príspevku, všetci máme za sebou nesmierne ťažký rok. Obral nás o náš prirodzený spôsob existencie, o spoločne strávené chvíle s rodinnými príslušníkmi, v kultúrnych skupinách, spolkoch, na podujatiach. Verím, že sa tak nestalo definitívne. V novom roku naberme nové sily, pusťme sa do práce a pri sčítaní obyvateľstva ukážme, že síce prešli nie vždy ľahké stáročia, ale my ešte stále SME.

Alžbeta Hollerová Račková

predsedníčka Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku