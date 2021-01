Namiesto editoriálu – Dopredu

Uverejnené: štvrtok, 07. január 2021, 05:36

Máme za sebou ťažký rok. Hádam najťažší, ktorý našu komunitu zasiahol, keď sme boli ukrátení o najdôležitejšiu činnosť počas svojej existencie – stretávanie. Osobné stretnutia, podujatia, kde môžeme ukázať svoje tradície, odovzdať ich mladším, blízke rozhovory so známymi, s ktorými sa stretávame iba na takýchto akciách sa neuskutočnili, resp. iba za prísnych hygienických opatrení. Sme na prahu nového roka, pozerajme sa dopredu a snažme sa ešte trochu vydržať, kým nás opustí táto pliaga.

Nechcem teraz bilancovať, skôr by som Vám, milí čitatelia, priblížila, aké plány máme na tento rok a ďalšie roky. Chceme rozšíriť našu webovú redakciu, lebo budúcnosť je bližšie k sociálnym sieťam. Avšak nie na úkor tlačených novín, veď našou prvoradou úlohou je zachovať tlačené slovenské písané slovo v Maďarsku a dať správu o činnosti Slovákov v Maďarsku – na všetkých úrovniach ich života. Čoskoro vypíšeme konkurz na miesto webového redaktora, ktorý by bol plnoprávnym členom nášho tímu, ktorý sleduje, opisuje, nabáda a hľadá možnosti na prezentáciu slovenských reálií a materiálnych pamiatok našej Slovače. Účasť Ľudových novín v digitálnom priestore je silná aj teraz, veď nás nachádzate nielen na webe, ale aj na sociálnych sieťach, akými je Facebook, Instagram alebo YouTube. Vytvorením ozajstnej webovej redakcie svoju účasť iba upevníme a znormalizujeme. Bude to úlohou nového redaktora a vďaka novým možnostiam sa Vy, milí čitatelia, môžete pripraviť na veľa zaujímavých súťaží, ktoré plánujeme uskutočniť práve na týchto platformách.

Samozrejme, nezanedbáme ani tlačenú verziu nášho týždenníka. Tú plánujeme trochu zmeniť v druhom polroku. V rámci týchto zmien sa snažíme prispôsobiť dnešnej dobe. Chceli by sme písať hlbšie o niektorých témach, kým o podujatiach budeme informovať iba v krátkosti. Našou snahou je vrátiť analytický charakter Ľudových novín namiesto ich kronikárskeho zamerania. A na to budeme potrebovať vašu pomoc. Dajte nám vedieť o svojich podujatiach, posielajte pozvánky a po akciách krátke zhrnutia a fotografie, aby sme sa o ne mohli podeliť s našimi čitateľmi. Vyhľadajte nás na webových platformách, telefonicky ale aj osobne, veď keď pandémia skončí (a pevne verím, že tento rok položíme za ňou bodku), budeme mať znovu možnosť sa stretávať. A viete, dobré noviny vytvárame spolu a nie iba s hŕstkou ľudí.

Pozerajme sa teda dopredu, snažme sa zachovať si pevnú vôľu a dobré zdravie, aby sme my, novinári ešte dlho mohli informovať o aktivitách Slovákov v Maďarsku. Prajem nám všetkým veľa šťastia do nového roka!

Eva Fábiánová