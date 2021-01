Zápisky hovorcu (4/2021)

Uverejnené: nedeľa, 24. január 2021, 05:40

V parlamente je ticho, zasadať začneme až od polovice februára. V tomto období sa pripravuje program prvých mesiacov plenárnych zasadnutí a paralelne aj program zasadnutí národnostného výboru. Každoročne v týchto dňoch tiež pripravujeme a odovzdávame svoje majetkové priznania.

Je to to isté, čo majú začiatkom roka spraviť aj čitatelia, ktorí sú členmi miestnych, župných samospráv, či Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku.

V týchto dňoch sa na mňa obracajú miestne slovenské samosprávy s otázkami, týkajúcimi sa jednak pravidelných dotácií, alebo možností mimoriadnych podpôr. Z Miške sa ma napríklad opýtali, či sa dá získať podpora na vytvorenie miestneho slovenského spoločenského domu. Napísal som im jednu možnosť, ako získať takúto podporu od Úradu premiéra. Iní potrebujú sprostredkovať stretnutie so štátnym tajomníkom Miklósom Soltészom. Ďalší sa zasa pýtajú, kedy budú zverejnené tohtoročné podpory pre slovenské organizácie, iniciatívy a samosprávy.

Na túto poslednú otázku mám už uspokojivú odpoveď. Podpory slovenských spoločenských organizácií na rok 2021 boli zverejnené v posledných dňoch na webovej stránke Správy fondov Gábora Bethlena. Sú tam už aj podpory na prvý polrok pre miestne slovenské samosprávy, ktoré ich dostávajú na fungovanie. O ostatných podporách rozhoduje kuratórium tiež v týchto dňoch, takže v januári sa oplatí pravidelne sledovať spomínanú internetovú stránku.

Aj vo výbore sa chystáme na prvý polrok. V minulom roku sme si predsavzali, že ešte v tomto cykle sa budeme snažiť vypracovať návrh na uľahčenie života národnostných samospráv v oblasti ich hospodárenia. Hľadáme cesty, hľadáme spojencov. Zatiaľ to vyzerá tak, že ak to myslíme vážne, tak to treba pripraviť do polovice tohto roka, lebo ak sa to do návrhu budúcoročného rozpočtového zákona nedostane, tak v tomto cykle už zostane všetko po starom.

A ešte jedna správa pre Vás. Možno ste sa viacerí dozvedeli, buď z Ľudových novín, alebo aj zo slovenského vysielania maďarského rozhlasu, že koncom minulého roka som pripravil svoje zápisky z prvých dvoch rokov pôsobenia vo funkcii parlamentného hovorcu aj v knižnej podobe. Myslel som si, že určitý záujem môže vyvolať aj takáto publikácia, hlavne u tých, ktorí nesledujú slovenské médiá v Maďarsku. Žiaľ, knižky opustili tlačiareň trocha neskoro, takže som ich koncom roka nemohol rozoslať.

S mojou asistentkou sa však snažíme o to, aby teraz, v prvých mesiacoch roka sa publikácia dostala do všetkých slovenských národnostných samospráv, organizácií, inštitúcií a k iným záujemcom. Pokiaľ by ste mali záujem aj Vy, môžete si ju objednať na e-mailovej adrese Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .

Anton Paulik