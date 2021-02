Editoriál – Návštevy

Uverejnené: štvrtok, 11. február 2021, 07:02

Musím sa pochváliť, mali sme návštevu zo Slovenska. Už sa ani nepamätám, kedy som sa takto tešila novým tváram (ktoré som vďaka negatívnemu koronatestu mohla vidieť aj bez rúška), ako pri nedávnej návšteve slovenského televízneho štábu v našej redakcii. O tom, kde všade boli a čo všetko ich zaujímalo, sa dočítate na 6. a 7. strane 6. čísla nášho týždenníka.

Rada by som sa podelila o svoje pocity. Nestáva sa často, že by sa niekto o nás naozaj zaujímal a pripravil sa na náš spoločne strávený čas, ale kolegovia zo Slovenska boli naozaj pripravení, a to, čo sa mohli dozvedieť narýchlo z internetu, ovládali. Tešila som sa ich záujmu, ktorý nám prejavili aj mimo kamery, keď sa ma vypytovali tak na moju rodinnú históriu, ako aj na môj vzťah k Slovensku, alebo slovenskosti vôbec. Boli prekvapení, keď zistili, že u nás je silná lokálna a regionálna identita, i to, že sa nechcem presťahovať na Slovensko. Strávili v redakcii pol dňa a za ten čas som získala nové skúsenosti.

Nové skúsenosti zažívajú v týchto dňoch aj Čabania, ktorí sa podujali na rekonštrukciu Áchimovej siene pri Slovenskom oblastnom dome. O problémoch a plánoch nás informoval predseda čabianskej slovenskej samosprávy Ondriš Kiszely.

V Novohrade sú tiež veľmi vynaliezaví. Dočítate sa o tom v článku o súťaži pre deti Novohradské lipky, ktorú museli presunúť do online priestoru, ale aj takto sa im vydarila.

Mladým sa venuje aj mládežnícka referentka CSSM Katarína Karkušová, s ktorou sme sa porozprávali o jej práci, plánoch a cieľoch, ale aj o vzťahu k slovenčine a národnosti.

Eva Fábiánová