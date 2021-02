Malé jubileum s patričnými oslavami

Uverejnené: štvrtok, 25. február 2021, 05:53

V decembri 2016 som sa vám, milí čitatelia, prvý raz prihovorila na stránkach novej prílohy týždenníka Ľudové noviny Lúč. Uplynulo teda päť rokov odvtedy, ako sme zaviedli novú platformu oslovovania našich čitateľov. Priznám sa, na začiatku som mala obavy, aby táto naša snaha neprepadla ako viaceré za posledné roky. Veď vydávanie hocijakej tlačoviny aj v súčasnosti nesie v sebe možnosť zániku.

Ale nemala som sa prečo obávať, veď našu prílohu ste si obľúbili a napriek tomu, že písomne sa o nej neveľmi vyjadrujete, počas osobných stretnutí s vami často počujeme, ako veľmi vás baví štyrikrát ročne sa hlbšie ponoriť do niektorých námetov a začítať sa do nových tém. Presne to bolo naším cieľom, keď sme v decembri 2016 odštartovali našu prílohu. Odvtedy sa nám podarilo – hlavne vďaka našim sponzorom – prejsť na pravidelnú periodicitu. Kým v prvom roku sme pripojili prílohu k Ľudovým novinám jeden raz, o rok už dvakrát a od tretieho roku je to štyri razy ročne.

Tu sa naskytá priestor, aby som sa poďakovala našim podporovateľom za zabezpečenie finančného zázemia vydávania, ale hlavne autorom. Som veľmi rada, že členovia našej redakcie neustále prichádzajú s novými podnetmi, nápadmi, ktorým sa môžeme venovať na stránkach našej prílohy, ale máme aj pomerne rozšírenú sieť dopisovateľov, ktorí sa pravidelne hlásia so zaujímavými témami, a tak môžeme čitateľom predostrieť rozmanitý a farebný svet našej slovenskej komunity. Zvlášť sa musím poďakovať Vlaste Zsákaiovej Držíkovej, ktorá od začiatku dbá na jazykovú a štylistickú presnosť našich príspevkov, a Zlatkovi Papučkovi, ktorý nielen vymyslel dizajn našej prílohy, ale pravidelne ju aj technicky pripravuje do tlače. K tomu, aby sme mohli ročne štyrikrát pridať k týždenníku našu prílohu, potrebujeme aj dobrú tlačiareň, v ktorej nám vždy vychádzajú v ústrety. Je ňou tlačiareň vydavateľstva Croatica, s. r. o., kde tlačia náš týždenník, ale aj mnoho ďalších tlačovín Slovákov v Maďarsku.

Oslavujte tento rok naše jubileum teda s nami, milí čitatelia! Už hneď v prvom čísle vás zavedieme na zaujímavé miesta. Prečítajte si informácie o histórii niektorých tatranských poštových úradov, spolu s nami sa zahĺbte do cirkevnej histórie obdobia vymenovania prvých slovenských biskupov, pozývame vás nahliadnuť, čo všetko vytvára mladý talentovaný umelec z Mlynkov Blažej Hudeček a obdivovať súkromnú národopisnú zbierku Kataríny Dombrádiovej v Čemeri. Iste vás zaujmú informácie o najnovšom čísle pedagogického časopisu Slovenčinár, jedinečného svojho druhu, a pútavý, originálny náhľad na literárnu tvorbu nášho čerstvého osemdesiatnika, prozaika Zoltána Bárkányiho Valkána.

Ja vám v mene našej redakcie sľubujem, že toto naše malé päťročné jubileum oslávime patrične – pracovne, snažiac sa upútať vašu pozornosť a váš záujem o mimoriadne slovenské počiny na stránkach našej prílohy.

Eva Fábiánová