hiSTORkY – Stres nemá národnosť

Uverejnené: nedeľa, 25. apríl 2021, 06:05

Autor teórie stresu Hans Hugo Bruno Selye sa narodil 26. 1. 1907 vo Viedni, detstvo a stredoškolské štúdiá prežil v Komárne a vysokú školu absolvoval v Prahe. To je dôvod, prečo sa na odlesku jeho slávy chcú zahriať mnohí dedičia rakúsko-uhorskej monarchie, a nielen tí.

Azda najvážnejšie sa hlásia k podielu na formovaní jeho slovutnosti slovenskí občania maďarskej národnosti a volajú ho tak našsky – Jánoš. Dokonca tak nazvali aj maďarskú univerzitu v Komárne. Pritom rodina sa ocitla v Komárne len zhodou okolností. Selyeho otca sem prevelila armáda.

Čo na to hovorí samotný stresológ Hans? „Nikdy som nemal vlastnú národnosť, alebo, ak sa vám táto formulácia viac páči, môžem tvrdiť, že som ich mal veľmi mnoho. Môj otec bol Maďar a silné maďarské cítenie, ktoré mi vštepovali učitelia v Komárne, nezostalo bez vplyvu. Matka však bola Rakúšanka a ja som zazrel svetlo sveta vo viedenskej pôrodnici. Po roku 1918 pripadlo Komárno Československu a bez toho, aby som zmenil bydlisko, som v jedenástich rokoch získal nové, československé občianstvo. Roku 1931 som sa presťahoval do Kanady, do krajiny, ktorá ma odvtedy čoraz viac púta, do krajiny, ktorú som si dobrovoľne vybral za vlasť...“

Hans Selye svoj multinacionálny pôvod a občianske svetobežníctvo považuje za rozhodujúci faktor úspešnosti. „Moja myseľ bola ochotná prijímať myšlienky iných ľudí a uvedomil som si, že príslušníci rôznych etnických skupín a rás úspešne riešia tie isté sociálne, politické, hospodárske a jazykové problémy, ale pristupujú k nim z úplne protichodných strán“.

Profesor Ladislav Ďurič spomína: „... ja som ho ešte zažil, keď chodil na Slovensko i do Maďarska. Boli sme kamaráti. Keď som prišiel s ním do Budapešti, Hans všetkým, ktorí to očakávali, hovoril – som Maďar, najlepší Maďar, akého si viete predstaviť. Keď prišiel do Bratislavy, hovoril v podstate to isté – som Slovák, som najhrdší Slovák, akého dnes matička Zem nosila a nosí“.

Jozef Schwarz