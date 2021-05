Editoriál – Otvárame

Uverejnené: štvrtok, 27. máj 2021, 05:42

Nič nie je dôležitejšie, ako nájsť krásu v maličkostiach a žiť v láske. Mohlo by to byť aj krédo našej komunity na nasledujúci rok. Síce pomaly, ale už otvárame svoje dvere, začíname sa schádzať a stretávať s priateľmi. Zatiaľ iba v menších skupinách, a dodržiavajúc hygienické a protiepidemické opatrenia, ale proces otvárania sa už začal a zanechávame za sebou pliagu, celosvetovú pandémiu.

Naozaj sme boli vytrvalí a vynaliezaví počas posledného roku, keď sme hľadali náhradu za osobné stretnutia. Internet a sociálne siete sme my, Slováci v Maďarsku využili vskutku rôznorodo: či išlo o recitačnú súťaž, o galaprogram, alebo o obyčajné zasadnutia, vzali sme do svojich rúk ich organizovanie a usporiadali sme v online priestore všetko. Hoci sme boli šikovní, hoci sme mohli „odfajkovať“ uskutočnenie nejakého programu, stále nám chýbala podstata: vyobjímať sa, stretnúť sa zoči-voči a porozprávať sa o maličkostiach. Zdá sa, že to už bude možné.

Minulý týždeň ste si mohli prečítať na stránkach nášho týždenníka o prípravách na Deň Slovákov v Maďarsku, ktorý síce tento rok bude skromnejší ako za ostatné roky, ale aspoň ho môžeme uskutočniť. Podobne aj Zväz Slovákov plánuje usporiadať svoje akcie v menšom počte. Aj o tom nám porozprávala čerstvá jubilantka, predsedníčka ZSM Ruženka Egyedová Baráneková. Veľké plány má aj Melinda Csapová Mešnikovová, ktorá na čele spoločnosti Čabianski Slováci pripravuje menšiu reformu v Békešskej Čabe. Môžeme byť hrdí aj na Leventeho Galdu, vďaka ktorému sa dostali Slováci v Maďarsku hlbšie do povedomia. Túto jeho snahu ocenili vyznamenaním, o ktorom sa dočítate tiež tento týždeň. V priereze históriou nášho evanjelického kostola na Rákócziho triede sme sa dostali k piatej časti, kde sa dočítate o búrlivých časoch, ktoré viedli napokon k zoštátneniu budovy. Mimochodom, celý seriál článkov o histórii kostola nájdete na našej webovej stránke, kde uverejňujeme napríklad aj mená výhercov tardošskej fotosúťaže. A máme aj my svoju fotosúťaž, ktorú sme načasovali k Medzinárodnému dňu detí. Zrejme ani tento rok ešte nebudú veľké oslavy tohto dňa, takže aspoň takto chceme prispieť k rodinným slávnostiam.

Verím, že sa nám podarilo prekonať ťažké obdobie, nájsť krásu v maličkostiach a žiť v láske.

Eva Fábiánová