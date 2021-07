Editoriál – Užime si slovenské podujatia

Uverejnené: štvrtok, 29. júl 2021, 07:19

Tento týždeň sme pre vás vybrali nezvyčajnú fotografiu na titulnú stranu, ale nielen pre jej kvalitu, ale aj preto, lebo o múzeu na jazere v Severnom Macedónsku sa dočítate na 18. strane. V novinách však nájdete články hlavne o slovenských podujatiach.

Tento týždeň padol náš výber na poznávací zájazd členov Únie slovenských organizácií v Maďarsku po Slovensku, v rámci ktorého zavítali okrem iného aj do Hradišťa, odkiaľ prišli pred vyše 300 rokmi predkovia dnešných Čabänov a s nimi udržiavajú veľmi dobré styky obyvatelia Čabasabadi. Potom vás pozveme do Banky na tradičné folklórne podujatie, ale tento rok ho môžete navštíviť iba s platným COVID preukazom. Nazrieme aj do rôznych táborov: do Kétšoproňu, Kerestúru či Poľného Berinčoku.

Po uvoľnení prísnych protipandemických opatrení je možné usporiadať nielen podujatia, ale aj stretnutia bývalých študentov, ako to urobili čabianski gymnazisti po 50+1 rokoch a napísali nám o tom obsažný článok.

Insitné maliarstvo nie je medzi Slovákmi v Maďarsku rozšírené tak, ako medzi krajanmi vo Vojvodine. Práve preto ma teší, že náš externý spolupracovník Ján Jančovic občas pripomenie aj týchto majstrov štetca.

A na záver pár slov o vašich fotografiách. Naša súťaž, v ktorej sme vás požiadali o zaslanie fotografií na dané témy, končí, ale verím, že sa vám páčila a radi ju čoskoro zopakujeme. Zatiaľ si užime slovenské podujatia.

Eva Fábiánová