Editoriál – Krížom-krážom

Uverejnené: štvrtok, 12. august 2021, 05:23

Keď som si pozrela články v 32. čísle Ľudových novín, zazdalo sa mi, že sú zastúpené skoro všetky regióny Maďarska obývané Slovákmi. Od Dolnej zeme – vďaka novej publikácii VÚSM o evanjelickom farárovi v Slovenskom Komlóši – po biblický tábor v Matre pochodíme tento týždeň celé Maďarsko. Zavítame do Sarvaša a do Sudíc, pozrieme sa, čo nové v Novohrade a v Békešskej Čabe a nevynecháme na našich potulkách ani Vyšehrad. Tak to má byť.

Začal sa august, posledný letný prázdninový mesiac a ja vám odporúčam, aby ste využili posledné možnosti získavať vitamín D v jeho prirodzenej forme. Je pred nami ešte veľa folklórnych i voľnočasových programov, počas ktorých môžete byť aj na čerstvom vzduchu. A keď zapadne Slnko, ostaňte ešte vonku, lebo august je aj mesiacom divadla, ktoré sa opakuje každý rok – je to meteorický roj Perzeidy. Môžeme ho pozorovať od poslednej dekády júla do polovice augusta, pričom jednotlivé meteory sa vyskytujú až do polovice septembra. Je pritom dôležité vedieť, že rozloženie meteorov okolo maxima je silne asymetrické. Pokiaľ to dovolí počasie, pri pozorovaní padajúcich hviezd pochádzajúcich zo súhvezdia Perzea je potrebné pozerať sa na severovýchod. Na sledovanie meteorického roja je lepšie byť mimo mesta resp. ďalej od oblasti tzv. svetelného smogu.

Nepremeškajte teda tohtoročné divadlo a užite si naše slovenské programy!

Eva Fábiánová