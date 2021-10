Zápisky hovorcu (42/2021)

Uverejnené: nedeľa, 17. október 2021, 05:17

V pracovnej náplni parlamentných poslancov, a paralelne aj národnostných hovorcov, sú aj výjazdy do terénu, čiže sú týždne, ktoré strávia vo svojich volebných obvodoch. A keďže volebným obvodom hovorcov je územie celého Maďarska, my za tieto dni, či týždne sa snažíme navštíviť čo najviac našich obcí, miestnych komunít.

Ako sa blíži termín budúcoročných volieb, stránky poslancov, ale aj niektorých kolegov na sociálnej sieti, odzrkadľujú zvýšenú aktivitu na vidieku, medzi občanmi – voličmi. Je to tak aj správne, veď pomaly treba zobúdzať ľudí, aby využili možnosť ovplyvniť dianie v politike našej krajiny, čiže pripraviť ich na účasť vo voľbách.

Samozrejme, zvýšená aktivita v teréne súvisí aj so zvýšením počtu podujatí. Tak národnostných, ako aj iných, veď všetky organizácie a samosprávy sa snažia dobehnúť zmeškané a využiť posledné mesiace roku, aby zvolali schôdze, aby organizovali stretnutia, kultúrne podujatia, či gastronomické festivaly.

V parlamente zato aj teraz pracujeme. Aj náš výbor zasadal, konala sa tiež plenárna schôdza, na ktorej poslanci preberali v predchádzajúcich zápiskoch spomenuté návrhy zákona v druhom čítaní. Národnostný výbor poveril svojho predsedu, aby prezentoval stanovisko výboru v rozprave zákona pod názvom „Niektoré zákony verejnoprávneho charakteru”. Okrem toho sme sa dohodli na tom, že na zasadnutie podvýboru pre školstvo, kultúru a náboženské otázky pozveme štátnych tajomníkov zodpovedných za verejné a vysoké školstvo, aby sme sa dozvedeli, čo sa deje so zmluvami našich prevzatých škôl na ministerstvách. Totiž tieto zmluvy o ďalšom potrebnom dotovaní škôl spravovaných celoštátnymi národnostnými samosprávami práve vypršali a od 1. januára 2022 by mali vstúpiť do platnosti nové, o ktorých máme len hmlisté informácie.

Rád by som sa s Vami podelil o dôležité nové informácie. Úrad predsedu vlády vypísal dva nové konkurzy, jeden na tento, druhý na budúci rok. Ten prvý je vlastne výzva, aby sme navrhli z radov našej národnosti osobnosť, či kolektív na najvyššie štátne vyznamenanie „Za národnosti 2021“. Takže aj ja Vás vyzývam, aby ste si premysleli, či poznáte okolo seba niekoho, kto urobil veľa za našu národnosť a preto si zaslúži ocenenie. Návrhy treba poslať na adresu Úradu predsedu vlády do 10. novembra.

Druhá výzva sa týka podpory menších národnostných investícií, rekonštrukčných a údržbových prác. Tieto už poznáme z tohto roku, suma podpory sa pohybuje v rozpätí 500 tisíc – 2 milióny forintov. Túto výzvu odporúčam do pozornosti slovenských samospráv, ktoré majú vo vlastníctve budovy, nehnuteľnosti. Termín odoslania v tomto prípade je 11. november.

Čo sa týka podujatí, ešte vždy, či už znovu, cítiť vplyv pandémie na moju účasť na programoch tak doma, ako aj v zahraničí. Mal som sa zúčastniť na oslavách 270. výročia znovuzaloženia Starej Pazovy v Srbsku, avšak po informáciách o tamojšom náraste počtu nakazených koronavírusom, som tam napokon nešiel. Stalo sa aj doma, že pre pandémiu bolo zrušené podujatie, na ktoré som sa chystal. Ale aj takto som sa zúčastnil napríklad Valného zhromaždenia Únie slovenských národnostných organizácií v Békešskej Čabe. Oni tiež nahradili zmeškané zasadnutia a prijali potrebné uznesenia, aby aj tento rok mohli riadne dotiahnuť.

Okrem toho som bol prizvaný na stretnutie premiérov Maďarska a Slovenskej republiky pri príležitosti 20. výročia obnovy Mostu Márie Valérie medzi Štúrovom a Ostrihomom. Bolo to dojímavé stretnutie, veď, podľa môjho názoru, ak existuje most, ktorý sa stal symbolom spolupráce medzi dvoma národmi v našom regióne, tento si zaslúži takýto štatút.

Anton Paulik