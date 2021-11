hiSTORkY – Osud trónu uhorského a (nielen) slovenské stopy

Uverejnené: nedeľa, 07. november 2021, 05:13

K slovenskému vyslancovi v Budapešti Jánovi Spišiakovi prišla 4. marca 1940 vzácna návšteva. Syn maďarského regenta István (Štefan) Horthy (mimochodom narodený v Pule v Chorvátsku) predstavil svoju snúbenicu grófku Ilonu Edelsheim-Gyulaiovú.

Dôvod? Grófka bola slovenskou štátnou občiankou, jej rodičia mali veľkostatok v Horných Lefantovciach pri Nitre. Horthyovci nepatrili k vysokej aristokracii a manželským zväzkom s grófkou by sa určite dostali vyššie. Možno na trón. Prekážky do cesty stavala matka snúbenice. Raz dobehla k vyslancovi „krajne rozčúlená“, že manželstvu je koniec, lebo ona nesúhlasí so svadbou v kalvínskom kostole. Prehrala, ale ... Sobášil ich kalvínsky biskup, avšak prítomný bol aj ostrihomský arcibiskup Serédi (Šerédi), rodák z Diakoviec pri Šali. V januári roku 1941 sa im narodil syn Štefan. Manželstvo trvalo krátko. Manžel v roku 1942, vtedy už „viceregent“ tragicky zahynul ako letec na východnom fronte. Pani grófka Ilona nasledovala svokra – regenta do emigrácie v Portugalsku. Vdova zo Slovenska sa v roku 1954 vydala za plukovníka Johna Wallacea Guya Bowdena. Začiatkom 60. rokov žili v Bagdade, kde bol Bowden britským vojenským atašé. Druhý manžel zomrel v roku 2002.

Svetobežníctvo Horthyovcov pokračuje. Podľa internetu sa najmladší Horthy – Štefan II., vnuk admirála a syn grófky zo Slovenska stal fyzikom (Oxford) a architektom. V roku 1965 konvertoval na islam, prijal meno Shariff Horthy a stal sa popredným členom indonézskeho duchovného združenia Subud. Pracoval v Anglicku, Indonézii, v Bostone (USA). S prvou manželkou má päť detí. Druhá manželka Tuti je z indonézskeho ostrova Jáva. V súčasnosti sa usadil v Anglicku. Tu u syna v meste Lewes v Essexe žila až do svojej smrti aj jeho matka, grófka zo slovenských Horných Lefantoviec. Zomrela 18. apríla 2013 vo veku 95 rokov.

Ktovie, aké sú a budú osudy ďalších potomkov...

Jozef Schwarz