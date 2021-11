Zápisky hovorcu (48/2021)

Uverejnené: nedeľa, 28. november 2021, 05:45

Blíži sa koniec roka, a s nastávajúcim rokom 2022 sa blížia aj parlamentné voľby a sčítanie obyvateľstva. Myslím si, že prvé mesiace nového roka budú rušné, prevládať budú kampane politických strán, preto musíme našu komunitu pripraviť na úlohy, súvisiace so spomenutými výzvami ešte teraz, v týchto mesiacoch.

S predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sme sa dohodli, že na všetkých podujatiach, ktorých sa zúčastníme, spomenieme tieto dve úlohy. Chceme, aby si naši ľudia zapamätali, a ak bude už aktuálna aktívna účasť na prípravách volieb a sčítania, aby vedeli, čo treba robiť, ako sa zapojiť do oboch prípravných kampaní. Cieľom napokon je, aby ani počet slovenských voličov neklesol pod úroveň spred štyroch rokov, a aby aj sčítanie dopadlo priaznivo z pohľadu našej komunity.

K tým voľbám jedna historka. Pred tromi rokmi, po voľbách, spolu s vtedajším generálnym konzulom Slovenskej republiky v Békešskej Čabe sme sa zúčastnili na podujatí v Mlynkoch. Pán generálny konzul sa zaujímal o výsledky volieb, a nechápal, prečo Slováci v Maďarsku hlasujú radšej na listiny politických strán, ako na listinu svojej národnosti. Vraj s nižším počtom hlasov, ako v prípade strán, by sa mohol dostať do parlamentu slovenský poslanec, ktorý potom ako plnohodnotný a hlasujúci poslanec by oveľa efektívnejšie vedel zastupovať záujmy Slovákov v Maďarsku, ako teraz parlamentný hovorca. Tak sa aj spýtal jedného staršieho pána z Mlynkov, ktorý stál vedľa nás. Jeho odpoveď znela takto: Nikto nám nepovedal, čo máme robiť, takže sme nevedeli, ako na to...

Pravdou je, že CSSM ako nominačná organizácia, aj pred štyrmi rokmi robila predvolebnú kampaň, avšak jej predstavitelia sa nedostali všade. Preto som pripravil prednášku na tému volieb, a spolu aj s prednáškou k sčítaniu obyvateľstva sa snažím tieto informácie dostať na čo najviac miest. Pôvodne som si myslel, že to bude najefektívnejšie, ak poinformujem členov župných samospráv, avšak takýchto stretnutí je do konca roka len málo, a tie sú skôr o advente, kde takéto prednášky nie sú na mieste. Pritom však väčší záujem prejavujú slovenské spoločenské organizácie. Minulý týždeň som bol na stretnutí predstaviteľov severného regiónu Zväzu Slovákov v Maďarsku, a chystám sa aj na valné zhromaždenie Únie slovenských organizácií v Maďarsku. Podľa možnosti, a na základe pozvania, pôjdem aj do obcí a miest obývaných Slovákmi.

Zároveň však prebiehajú aj iné podujatia. Slováci v Novohradskej a Hevešskej župe si usporiadali regionálny slovenský deň. V porovnaní s rokmi pred pandémiou tam bolo síce menej záujemcov, ale aj takto to bola dôstojná oslava s bohatým programom. Deň po nich v Gute v rámci slávnostnej bohoslužby odovzdali pamätnú tabuľu venovanú evanjelickým farárom, slúžiacim v dedine za 400 rokov jestvovania cirkevného zboru. No a tiež už v znamení očakávania konca roka, v Eleku usporiadali svoj program tamojší Slováci, tradičnú zabíjačku a Deň Slovákov mesta.

V tomto čase zasadal aj Výbor národností v Maďarsku. Na zasadnutí nás vicepremiér Zsolt Semjén informoval o svojej činnosti na poli národnostnej politiky. V rámci svojho príhovoru vyzdvihol aj začiatočné kroky obnovy bývalého kostola slovenských evanjelikov v Pešti. V reakcii na slová vicepremiéra som okrem poďakovania upriamil jeho pozornosť na dôležitosť kontroly reštrukturalizácie vysokého školstva, aby sa pamätalo na dôležitosť existujúcich národnostných vysokoškolských programov aj napriek ich finančnej náročnosti. Pán vicepremiér prisľúbil pomoc v tejto záležitosti a vyzval nás, aby sme sa ozvali, ak dostaneme informácie, ktoré by naznačovali necitlivý prístup k národnostným programom.

Udialo sa toho ešte viac, ale nestíham všetko. Žiaľ, musím selektovať a vyzdvihujem pre našu národnosť najdôležitejšie udalosti. Na osobných stretnutiach sa o nich dá hovoriť oveľa obšírnejšie.

Anton Paulik