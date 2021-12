Zápisky hovorcu (50/2021)

Uverejnené: nedeľa, 12. december 2021, 06:54

Adventné obdobie by malo byť o spomalení, o stíšení sa, o očakávaní narodenia Krista, o príprave na vianočné sviatky. V adventných týždňoch by sme sa mali trochu zastaviť, pozrieť dozadu, čo zo svojich tohtoročných plánov sme nedotiahli, čo sme nestihli, čo by sme predsa mohli ešte spraviť, aby sme uzavreli práve odchádzajúci rok spokojní.

To všetko by platilo v časoch bez Covidu-19. Avšak tento rok sme plánovali bojazlivo, neisto, lebo sme nemohli vedieť, kedy a ako dlho môžeme robiť, čo by sme chceli, čo by sme mali a kedy zase prídu nové protipandemické opatrenia, kedy sa uzavrú naše inštitúcie, prípadne pracoviská, dokedy sa budeme môcť stretávať, navštevovať podujatia, programy či svojich príbuzných, priateľov. Takže osobne, ako aj kolektívne sa práve teraz snažíme dobehnúť, čo sa dá, organizujeme stretnutia, rôzne podujatia, a veríme, že sa uskutočnia podľa našich plánov.

Parlament naďalej pracuje v nezmenenom tempe. Výbor národností v Maďarsku, respektíve nami poverený člen výboru sa aktívne zapojil do všeobecnej diskusie o modifikácii zákona s názvom „O niektorých otázkach súvisiacich s vyhlásením stavu núdze“, ako aj „O modifikácii niektorých zákonov týkajúcich sa kultúry“. K týmto zákonom sme mali zasadnutia nášho výboru a po prerokovaní oboch návrhov sme určili, aké stanovisko má zaujať vo svojom príhovore náš zástupca.

Na základe rozhodnutia vlády z roku 2012, v deň prijatia deklarácie Organizácie spojených národov o právach národných či etnických, náboženských a jazykových menšín, 18. decembra si v našej vlasti pripomíname Deň národností. Postupne sa tento sviatok stal všeobecne známym a pri tejto príležitosti sa usporadúvajú Dni národností na obecnej, župnej i celoštátnej úrovni. Programy sa uskutočňujú tiež v období adventu, čiže práve v týchto týždňoch a v rámci nich sa odovzdávajú aj ceny „Za národnosti“ danej obce, či župy. Takéhoto programu som sa zúčastnil tento rok po prvýkrát v Slovenskom Komlóši, kde miestna slovenská samospráva odovzdala svoje vyznamenanie evanjelickému farárovi Attilovi Spišákovi a Združeniu pre genealogický výskum dolnozemských Slovákov. Touto cestou im gratulujem, jednak za činnosť, za ktorú si zaslúžili toto ocenenie, jednak k samotnému vyznamenaniu.

V týchto dňoch som mal pestrý program, veď okrem už spomenutej účasti na Dni národností v Slovenskom Komlóši som sa zúčastnil a informoval som prítomných o hlavných úlohách v budúcom roku na otvorenom spoločnom zasadnutí obecnej a slovenskej samosprávy v Jači, kde som hovoril o budúcoročných parlamentných voľbách a o sčítaní obyvateľov. Taktiež som s podobným príhovorom navštívil aj zasadnutie Slovenskej samosprávy Peštianskej župy, ako aj zasadnutie Slovenskej samosprávy Komárňansko-ostrihomskej župy. Obidvoch zasadnutí sa zúčastnili okrem členov župného slovenského zboru aj predstavitelia Slovákmi obývaných obcí oboch žúp, ako aj členovia miestnych slovenských samospráv. O stretnutí Peštianskej župy sa môžete dozvedieť viac na mojej oficiálnej internetovej domovskej stránke: www.paulikantal.hu.

Keď som nastúpil do svojej funkcie parlamentného hovorcu Slovákov v Maďarsku, som sa rozhodol navštíviť každú Slovákmi obývanú obec, tam pôsobiacu slovenskú samosprávu. Žiaľ, pre pandémiu toto moje predsavzatie sa nemohlo splniť, avšak stále sa snažím navštíviť hlavne tie kolektívy, ku ktorým sa mi v tomto cykle nepodarilo dostať. Takto som sa zúčastnil na adventnom programe Slovenskej samosprávy v XX. obvode Budapešti a spolu s predsedníčkou Celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku sme navštívili obec Malá Nána, kde – ako sa ukázalo – doteraz nebola ani predsedníčka CSSM. Obidve stretnutia boli veľmi obsažné a príjemné. Získal som množstvo nových podnetov, zážitkov a informácií o práci navštívených slovenských samospráv.

Anton Paulik