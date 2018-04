Komlóšania v SIB – Maliarka a drevorezbár

Uverejnené: štvrtok, 29. marec 2018, 11:18

Kruh priateľov Slovenského Komlóša, jeho priatelia a sympatizanti spolu s fanúšikmi Slovenského inštitútu Budapešť sa stretli 28. marca na vernisáži komlóšskych umelcov.

Maliarka Zuzana Hajková a drevorezbár Michal Zsolnai pochádzajú z dolnozemského mesta. Obaja sa zamilovali do umenia už v mladosti. Spoločné majú aj to, že sa umením neživili. Hoci počas mnohých rokov holdovali svojmu poslaniu umelca, vystavovali v mnohých krajinách a mnohokrát, obaja mali iné povolanie, boli pedagógovia. V súčasnosti, pokračujú vo svojom diele. Slovenský inštitút sa stal dejiskom ich nasledujúcej výstavy. Harmonickej, citlivej, vyladenej. Navštíviť ju možno do 28. apríla 2018.

-etr-

Foto: autorka

