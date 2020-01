Kovačické insitné umenie smeruje na svetový zoznam UNESCO

Uverejnené: sobota, 11. január 2020, 05:11

Počet prvkov slovenského pôvodného umenia, ktoré sú zapísané vo svetovom zozname nehmotného kultúrneho dedičstva UNESCO, by mohol byť v roku 2020 opäť bohatší.

Ministerka kultúry SR Ľubica Laššáková po jej návšteve na oslavách Medzinárodného dňa materinského jazyka v Kovačici avizovala totiž, že v spolupráci so zástupcami Srbska by sa mal návrh na zápis týkať aj kovačického insitného umenia z prostredia Slovákov z Vojvodiny. Kovačické insitné umenie sa vyvíjalo od konca tridsiatych rokov 20. storočia, jeho oficiálny vznik sa datuje do 50-tych rokov. V roku 1952 sa uskutočnila prvá výstava insitných maliarov z Kovačice.

S dielami insitných maliarov z Vojvodiny sa mohlo stretnúť aj publikum v Maďarsku – napr. TU nájdete príspevok a zábery z minuloročnej výstavy trojice insitných maliarov z Kovačice – rodiny Kňazovicovcov.

Foto: Imrich Fuhl

