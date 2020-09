Uverejnené: streda, 09. september 2020, 08:18

V krásnom hornatom prostredí XII. obvodu Budapešti, v kultúrnom stredisku Jókaiho klub, usporiadali začiatkom septembra vernisáž výstavy diel maliara Juraja Ezüsta (1935 – 2017) a jeho syna, grafického umelca Zoltána Gy. Ezüsta.

Dynastiu výtvarných umelcov viaže k Slovákom ich pôvod. „Moji starí rodičia sa ešte rozprávali akousi zmiešanou slovenčinou, v tej dobe som im zväčša aj rozumel. No keď som mal osem rokov, presťahovali sme sa do Budapešti a odvtedy som už jazyk zabudol – bolo to dávno. Neznalosť slovenčiny ľutujem jednak preto, lebo s otcom sme mali veľa spoločných výstav, ktoré sa nejakým spôsobom viazali k Slovákom a Slovensku, a jednak preto, lebo máme rodinu v Nových Zámkoch,“ prezradil nám mladší z Ezüstovcov, Zoltán, pred takmer desaťročím, keď sme sa s ním porozprávali pri príležitosti spoločnej výstavy Ezüstovcov v debrecínskej Župnej knižnici Pétera Juhásza Méliusza. Vtedy ešte organizovali výstavu otec a syn spoločne, dnes už, žiaľ, syn iba sám. Juraj Ezüst nás navždy opustil pred tromi rokmi. Majster však žije ďalej vo svojich dielach a tak aj prostredníctvom nich sme si pri príležitosti nedožitých 85. narodenín umelca mohli na neho zaspomínať.

...

Výstavu si môžete pozrieť do 25. septembra. Návšteva výstavy „Na počesť 85. narodenín môjho otca“ je bezplatná, treba sa však vopred prihlásiť.

Zlatko Papuček

Foto: autor

Celý príspevok si môžete prečítať v prílohe Lúč, ktorá vyjde spolu s 38. číslom nášho týždenníka dňa 17. septembra.

