Blažej Hudeček: Chcem, aby sme sa videli v inštaláciách

Uverejnené: streda, 24. február 2021, 05:50

S umelcom slovenského pôvodu Blažejom Hudečkom ste sa mohli stretnúť na stránkach našich novín už v roku 2009. On je autorom emblematickej inštalácie v roku 2012 postaveného Strediska pilíšskych Slovákov, ktorá má názov Radises, teda Korene, ako aj sochy Tlkot srdca pred Zdravotným strediskom v Mlynkoch.

Dnes 40-ročný umelec spod Pilíša ukončil základnú školu v Mlynkoch, potom absolvoval obchodnú školu v Budapešti, odtiaľ prešiel do strednej odbornej školy dekoratérskej a aranžérskej. Priamo zo školských lavíc sa prihlásil do skanzenu v Senondreji, kde pracuje dodnes ako reštaurátor. Popri práci študoval ďalej na Katedre reštaurovania Univerzity výtvarných umení. Blažej nemá obľúbenú prácu, rád robí všetko. Je aj všestranným umelcom, čo vystihuje jeho doterajšia tvorba. V dielach mu však nejde o veľkolepý dizajn. Chce nájsť estetiku medzi materiálom, prírodou a vecami vytvorenými ľuďmi. Sú to vážne ciele, ktoré volajú po tom, aby sa nad nimi človek zamyslel. Inštalácie výhercu v kategórii Public Art na najväčšom výtvarnom festivale strednej Európy Art Capital sú jedinečné, vyžarujú zo seba nápaditosť a sú nositeľmi ekologickej myšlienky. Je z nich však cítiť, že autor ešte nevyčerpal všetky svoje možnosti umeleckého stvárnenia sveta.

– Kedy si sa rozhodol vydať sa umeleckou cestou?

– ...

Za rozhovor ďakuje Atila Rusnák

Foto: hudecek.art

Celý rozhovor si môžete prečítať v prílohe 8. čísla nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 25. februára.

Oplatí sa nás predplatiť.