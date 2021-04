Výstava Monumentalita v miniatúre v Slovenskom inštitúte

Uverejnené: piatok, 16. apríl 2021, 05:53

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu bol aj Slovenský inštitút v Budapešti nútený presunúť svoje aktivity do online prostredia. Otvorenie najnovšej výstavy Konštantín (Szilárd) Kővári-Kačmarik – Monumentality v miniatúre, ktorú pripravil v spolupráci s Východoslovenskou galériou v Košiciach, sa 15. apríla konalo na facebookovej stránke SI.

Kurátor výstavy Miroslav Kleban predstavil verejnosti osobnosť košického výtvarného života, uhorského maliara, literatúrou často označovaného za prvého moderného maliara na území dnešného Slovenska.

Výstava pozostáva z dvoch častí. Prvou sú tušové miniatúry, ktorých námetom je žena. Ďalšou časťou sú špecifické diela, ktoré vznikali špecifickou autorskou technikou, nazývanou lúpaná lepenka. Ide o pastely, ktoré zobrazujú krajinu okolo Košíc, kde maliar žil a zomrel. Kővári-Kačmarik veľmi rád zobrazoval pohľady na košickú kalváriu alebo z košickej kalvárie. Študoval v Budapešti, odkiaľ sa dostal do Paríža, Szolnoku a Kecskemétu vďaka štipendiu, ktoré získal za svoje obrazy. Tam mal možnosť spoznať umelecké kolónie a progresívne myšlienky a nápady nových modernistov v strednej Európe, ktorí sa chceli rozlúčiť s klasickým akademickým prístupom a hlásali odklon od akademizmu a návrat umenia do prírody. Diela budú vystavené v Budapešti do 18. mája 2021, momentálne je však výstavná sieň pre platné nariadenia neprístupná.

DČ

Foto: autorka