Jozef Kanyuk – maliar prostého a čistého srdca

Uverejnené: sobota, 01. máj 2021, 05:54

Dolnozemský rodák, maliar Jozef Kanyuk sa v týchto dňoch dožíva 75. roku svojho plodného tvorivého života. Narodil sa 27. 5. 1946 v Níreďháze. Od útleho detstva žije na dolnom toku Hrona, v začiatkoch v Jure nad Hronom a teraz v Želiezovciach. Na Slovensko prišiel s rodičmi v roku 1947 ako dieťa.

Rodina sa usadila v Jure nad Hronom, kde Jozef Kanyuk s ďalšími tromi súrodencami v roľnícko-remeselníckej rodine vyrastal. „Už od útleho detstva som rád kreslil. Práve preto ma rodičia dali učiť do Levíc za maliara – natierača. Stále ma však ťahalo maľovať aj obrazy. K tomu ma inšpiroval jeden maliar, ktorý každoročne chodil z Budapešti maľovať obrazy k Hronu pri Jure nad Hronom. Obdivoval som jeho stojan, kufrík s olejovými farbami, a ja som dostal sto chutí maľovať. Keď som potom vo výklade papiernictva v Leviciach uvidel kufrík s olejovými farbami, povedal som si, že si naň musím našetriť. Stalo sa to z peňazí, čo mi dávala mamička na desiatu, potom z odmeny za snahu ako učeň. Ešte v ten deň som sa pustil do maľovania. Zo začiatku to išlo ťažko, neskôr s pomocou staršieho kolegu som pokročil a zdokonalil sa“, vyznal sa už etablovaný maliar. Po vychodení základnej školy pokračoval v návšteve učňovskej školy v Leviciach, ktorú v odbore maliar – natierač ukončil v roku 1963. Vo svojom vyučenom remesle pracoval v stavebnom podniku a podniku združených služieb pre občanov. Pred odchodom do dôchodku jedenásť rokov pracoval ako živnostník – dekoratér bytov. Popri rutinnej práci maliara – natierača neraz mal nutkanie namaľovať aj obraz, s akými sa často stretával na stenách bytov a kancelárií, až nakoniec sa mu to podarilo.

...

Ján Jančovic

Foto: autor

