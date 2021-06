Uverejnené: sobota, 19. jún 2021, 05:35

Slovenské porekadlo hovorí Nehľaď na huňu, ale čo je pod ňou. V Berettyóújfalu 13. júna, naopak, vyložili cifrované hune. Na 9. Celoštátnej výstave „Vyložili hune“ kládli dôraz práve na krásu vyšívaných huní a plstí, výšiviek na odevoch, kabátoch a všeličom inom v modernom domove.

Svoje výšivky so slovenskými kožušníckymi motívmi z Dolnej zeme na moderných doplnkoch „vyložili” aj šikovnice z krúžku Rezeda z Veľkého Bánhedešu. Menovite vedúce krúžku Alžbeta Andová Demková a Judita Gulyásová Žiláková, členky Mária Bogárová Boťánska, Alžbeta Antalová Chovaneczová, Marta Gulyásová Nagyová, Adriana Horváthová Jancsová, Edina Oroszová Szűcsová, Elena Kenderová Nacsaová, Eva Lukácsiová Krammerová, Katarína Matušková Pusztaiová, Mária Molnárová Oraveczová, Mária Pribelská Haneszová, Edita Tóthová Szőcsová, Alžbeta Trenčanová Vargová, Elena Vidoveneczová Demková. Preto sme ich všetky vymenovali, lebo pri odovzdávaní ocenení už na to nezvýšil čas. Ženy vedia vytvoriť zázraky aj individuálne, predsa sa na každú súťaž zoradia do šíku a vystavujú spolu. Všetky za jednu a jedna za všetky vyložili svoj um na doplnkoch s výšivkami na hune. To sa cení. Napríklad Veľkou cenou divákov.

-tre

Foto: J. Pepová