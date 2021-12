Umenie textilu v Budapešti

Uverejnené: nedeľa, 05. december 2021, 06:07

Občianske združenie Trienále textilu bez hraníc znovu zorganizovalo výstavu Textile Art of Today. Zámerom podujatia je ukázať textilnú tvorbu v nových dimenziách, napr. ako textilná socha, koncept, objekt, inštalácia, video, módne artefakty i scénografické motívy.

Po dvoch rokoch sa výstava prezentujúca súčasné textilné umenie vracia do Galérie Pesti Vigadó v Budapešti. Medzinárodná odborná výstava, ktorá sa koná už po šiesty raz, prezentuje diela renomovaných umelcov, a poskytuje príležitosť na predstavenie sa aj študentom tohto odboru na univerzitách. Na výzvu do šiesteho ročníka prišli stovky súťažných prác, porota napokon vybrala na výstavu diela 66 profesionálnych tvorcov a 17 študentov. Diela tohtoročných účastníkov Textile Art of Today sa zameriavajú na aktuálne otázky ekológie a udržateľného vývoja. Avšak dôraz je na vyhľadávaní a aplikácii nových technológií, na preformulovaní textilu ako média, výstava dáva priestor aj pre umelcov, ktorí pracujú klasickou technikou, keďže dôležitosť a stabilita týchto techník sú nespochybniteľné.

Súťažné diela budú vystavované v piatich mestách: prvá výstava sa uskutočnila v Bratislave v múzeu moderného umenia Danubiana, z Budapešti putuje do Popradu, potom do Uherského Hradišťa v Českej republike, a napokon do poľského mesta Bielsko-Biala. V Budapešti ju môžu záujemcovia vidieť do 30. januára 2022. Kurátorom výstavy je Dániel Szalai. Spoluorganizátorom výstavy v Maďarsku je Slovenský inštitút v Budapešti.

Foto: autorka