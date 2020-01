Anna Divičanová – autorita nielen medzi Slovákmi v Maďarsku

Uverejnené: sobota, 04. január 2020, 05:23

Univerzitná profesorka, kulturologička, etnologička, slovakistka, popredná osobnosť v radoch našej národnosti, prvá riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Anna Divičanová je autoritou, ktorej činnosť ocenili mnohými vyznamenaniami.

Stretnúť sa s osobnosťou z lexikónu a rozprávať sa s ňou o jej práci, ktorú snáď každý pozná, je výzva. Požiadať ju o interview, keď sa pred niekoľkými rokmi zariekla, že už nikomu neposkytne rozhovor, to naštartuje mozgové závity. Čím ju mám zaujať, aby si to rozmyslela? Profesorka Anna Divičanová je na dôvažok známa tým, že nepúšťa novinárov do svojho súkromia. Narodila sa v Slovenskom Komlóši 15. januára 1940. Zmaturovala na Slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe. Je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Loránda Eötvösa v Budapešti (ELTE), odboru slovenský jazyk a literatúra – história. Jej prvým pracoviskom bola Vysoká škola Gyulu Juhásza v Segedíne (1963 – 1967), potom pracovala v Stredoeurópskej skupine Spoločenskovedného ústavu v Budapešti (1967 – 1969). Na Ministerstve osvety pôsobila v rokoch 1969 – 1974. Od roku 1974 až do odchodu do dôchodku roku 2010 pracovala na Filozofickej fakulte Univerzity Loránda Eötvösa, kde prednášala literárne a kultúrnohistorické disciplíny. Bola školiteľkou na doktorandskej škole slovanských jazykov ELTE a oponentkou mnohých doktorských dizertácií. Je zakladateľkou a prvou riaditeľkou (1990 – 2002) špeciálneho vedeckého pracoviska Slovákov v Maďarsku, Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, sedem rokov bola jeho hlavnou odbornou radkyňou a je členkou vedeckej rady VÚSM. V roku 1975 získala titul doktor filozofie obhajobou dizertačnej práce Spoločenské a kultúrne postavenie Slovákov v Maďarsku a inštitúcie 1958 – 1968. V roku 1988 sa stala kandidátkou historických a národopisných vied. Jej dizertačná práca Jazyk – kultúra – spoločenstvo, Etnokultúrne zmeny na slovenských jazykových ostrovoch vyšla najprv po maďarsky, neskôr po slovensky. Titul profesorka – Dr. Hab. získala v roku 1997 zo sociolingvistiky prácou Vzťah jazyka a kultúry, dvojjazyčná kultúra. Jej vedecká činnosť sa zameriava na kultúru, históriu, literatúru a jazyk Slovákov v Maďarsku. Upozorňuje na dimenzie ľudovej, cirkevnej a vysokej kultúry, na vzťah kultúry väčšiny a menšiny, na procesy akulturácie, problém kultúrneho konfliktu a kultúrnych zmien, na vrstvy multikultúr, vzťah jazyka, kultúry a society, na problematiku cirkev a menšiny, národnosť a hospodárstvo. Je autorkou 11 monografií, ako aj knižných publikácií v slovenčine a maďarčine, recenzentkou, redaktorkou, spoluredaktorkou množstva kníh.

Aká je Anna Divičanová v súkromí? Na čo spomína z detstva? Čo odovzdá svojim deťom, synovi a dcére, svojim žiakom, v akom prostredí býva, čo považuje v živote za dôležité, ako pracuje, ako oddychuje? Tieto otázky sa mi preháňali hlavou, keď som ju požiadala o rozhovor. Zlá náhoda chcela, aby na prvú príležitosť nemusela porušiť svoje predsavzatie, pretože ochorela. Našťastie o pár dní vyzdravela a nielenže privolila, ale aj prišla priamo do redakcie Ľudových novín. Svieža, milá, starostlivá, ústretová.

S úctou: Erika Trenková

Foto: autorka

