Urobte si ochranné rúško s nami doma!

09. apríl 2020

Koronavírus hlboko zasiahol do života každého človeka. Štáty robia rôzne opatrenia v záujme toho, aby šírenie vírusu spomalili a zachránili čo najviac ľudských životov. V tom sa ale ani v rámci jednotlivých krajín nezrodil väčšinou konsenzus, či nosenie rúška alebo masky okrem pracovníkov v zdravotníctve a nakazených je odôvodnené.

Viacerí experti tvrdia, že nosenie aj obyčajného látkového rúška môže výrazne znížiť šírenie koronavírusu, lebo aj keď nosiča nezachráni od možnej infekcie, ostatných od jeho prípadnej choroby áno. Rúška sú však už týždne nedostatkovým tovarom. Niektoré firmy prešli na ich šitie, ale môžeme si ich urobiť aj doma. Na internete nájdete už niekoľko manuálov, ako na to. My sme vám pomocou Kataríny Karkušovej priniesli návod na trojvrstvové rúško (medzi vonkajšími vrstvami je možné vkladať filter). Najvnútornejšiu vrstvu môžete aj vynechať. Jeho výhodou okrem toho, že ho ušijete z látky, akej len chcete, je to, že ho môžete doma oprať a znovu použiť. Stačí ho oprať pri teplote od 60 do 90 stupňov Celzia a vyžehliť.

Potrebujeme:

Kúsky tenšej vypratej, vyžehlenej priedušnej látky a podšívkovej látky (tri obdĺžniky látky o rozmere cca. 18 x 28 cm), tenkú gumu (2 x 20-22 cm), nožnice, žehličku, pravítko, šijací stroj alebo ihlu a nitky, kriedu, prípadne mydlo.

Postup:

1. Obkreslíme zloženú šablónu a zložené látky trikrát – jeden kúsok bude o 6 cm kratší z bokov.

2. Špendlíkmi spojené časti podľa obrázka zošijeme.

3. Boky najmenšieho kúska látky zošijeme.

4. Na obrázku vidíte vytvarované diely na rúško.

5. Vnútorné vrstvy priložíme k sebe, spojíme špendlíkmi a zošijeme.

6. Zošité vnútorné vrstvy a vonkajšiu vrstvu spojíme špendlíkmi lícnou stranou vo vnútri.

7. Zošijeme spodnú a hornú časť, boky nezošívame.

8. Cez jednu bočnú otvorenú časť prevlečieme základ na rúško.

9. Nezošité boky na dvakrát prehneme, spojíme špendlíkmi a prešijeme.

10. Zopakujeme aj na druhej strane a prevlečieme gumičky o dĺžke cca. 20-22 cm.

(kan)

Foto: autorka

