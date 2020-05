K sviatku matiek

Uverejnené: nedeľa, 03. máj 2020, 06:48

V Maďarsku, ale aj v mnohých krajinách sveta, patrí Deň matiek medzi najmilšie sviatky. U nás pripadá na prvú májovú nedeľu, vo väčšine iných štátov – tak aj na Slovensku – oslavujú mamičky o týždeň neskôr.

Som mamička, kto je viac?

Kedysi tento slogan o najväčšom význame určitej časti spoločnosti patril baníkom. Panoval kult robotníkov a pochybných politikov, dnes sa situácia milo zmenila – hovorí sa o kulte dieťaťa. Nie je však aj to prehnané?

Deťmi sa pýšime, chceme, aby ich bolo čím viac a aby boli dobre najedené a oblečené. Niektoré už takmer z pôrodnice idú v rifliach a čipkované perinky zmizli dávno v prepadlisku času. Pre deti existujú rôzne zariadenia, programy, kurzy, obchody, časopisy, cukrárne, karnevaly, party, kaderníctva, plavárne…

Ale pre deti sú tu najmä ich mamičky, aj tie začínajúce, mamičky na materskej. Je to zvláštna a pôvabná kasta. Trocha nedotknuteľná a sebestačná. Majú svoje tajomstvá, svoje komunikačné kanály, vytvárajú spoločenstvo, ktoré o sebe vie, informuje sa navzájom, pozná sa medzi sebou, radí si, komunikuje a žije si svojím životom. Zmenil internet novodobé mamičky na materskej?

Hovorí sa totiž, že niektoré sú celkom závislé od internetu a webstránok týkajúcich sa materstva. Zdá sa, že súčasné mamičky sa veľmi od tých starších generácií nelíšia, hoci žijú v iných podmienkach. Nejaké povinnosti im ubudli – napríklad vyvárať plienky, ale niečo zasa pribudlo: majú pocit, že sa viac od nich očakáva, že musia toho viac stihnúť. Na to si však ťažkali ženy vždy, nič nové pod slnkom. To je v podstate vec ambícií tej-ktorej mamičky – či si zvolí materstvo ako hlavný životný program, alebo sa bude realizovať aj inak. Jedno nemusí byť na úkor druhého. Ambiciózna mama má pre potomka menej času, ale – nebude sa s ňou nudiť.

A čo oteckovia? Vraj v minulosti chodili muži skôr domov z práce a viac pomáhali. Tiež sa to však nedá s určitosťou tvrdiť – vtedy bolo viac schôdzí, brigád, posedení na pracovisku. Hlavne teda platí, že v každej domácnosti je to inak. Každá rodina je iná, každá mamička je iná, každý otecko je iný a každá materská dovolenka má svoje špecifiká. Závisí od rodinných tradícií, od lokality, kde ju prežívame, od toho, koľko detí je v rodine. Ak ich je päť, tak to vyzerá celkom inak, ako keď sa mamička stará o svoje prvé dieťatko. Vtedy sa už na to ide trocha aj rutinne, veľké deti sa starajú o malé, otecko už tiež nemôže stáť bokom a mamička si môže naozaj trocha vychutnávať heslo našich čias: Ja som matka, kto je viac?

Sprac. podľa Pravda.sk

