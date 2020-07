Moniku Mišikovú uchvátili výšivky

Uverejnené: piatok, 31. júl 2020, 07:27

…či skôr ihla a niť. A samozrejme, to, čo sa nimi dá vytvoriť. Vďaka svojej bývalej učiteľke Anne Illésovej Boťánskej sa ako deväťročná zoznámila s technikou vyšívania. Svoju prvú záložku vyšila ako 10-ročná.

Hoci spomedzi ľudovo-umeleckých techník si osvojila aj tkanie a hrnčiarstvo, najviac sa jej do srdca vrylo vyšívanie. Raz-dva sa naučila vzory rôznych regiónov. Povyšívala ich na obrusy, obliečky, na okrasné vankúše či záclony. Počas základnej a strednej školy, ktoré absolvovala v Békešskej Čabe po slovensky, sa zúčastňovala jednej súťaže za druhou a niekedy sama, inokedy v tvorivej skupine so spolužiačkami aj vyhrávala rôzne ocenenia. To vyhrávanie jej zostalo údelom do dnešných čias, keď je učiteľkou národnostnej materskej školy v Békešskej Čabe. Na celoštátnej prehliadke folkTrend 2019 sa dostala do užšieho výberu ocenených a jej zrealizované návrhy súčasnej módy s prvkami ľudovo-umeleckej tvorby, so sarvašskými výšivkami, boli súčasťou módnej prehliadky na javisku Slávnosti remesiel v auguste minulého roku. Stretli sme sa na Budínskom hrade. Monika vyšívala a zároveň s úsmevom odpovedala na otázky Ľudových novín.

– Môžeme aj po slovensky?

– Môžeme, prečo nie. Po slovensky som sa naučila ešte na základnej škole a na slovenskom gymnáziu v Békešskej Čabe som pokračovala. Tak dôkladne nás naši učitelia pripravili zo slovenčiny, že na vysokej škole pedagogickej v Sarvaši sme dokonca písali aj príhovory pre svojich vyučujúcich.

...

Erika Trenková

Foto: archív umelkyne

