Pod rúškom v Slovenskom Komlóši

Uverejnené: utorok, 20. október 2020, 05:51

Do Slovenského Komlóša som prišla ako nová učiteľka slovenského jazyka a literatúry poslednú augustovú sobotu pod rúškom tmy. Asi o deviatej večer mi pani riaditeľka Slovenskej základnej dvojjazyčnej školy v Slovenskom Komlóši Zuzana Lauková priniesla na dohodnuté miesto kľúče od môjho dočasného bytu. To som ešte netušila, že rúško bude čoskoro každodenným módnym doplnkom môjho pracovného školského outfitu, čiže oblečenia.

Dovoľte mi, aby som teraz to rúško trocha poodhalila a predstavila sa. Volám sa Dagmar Králiková, pochádzam z Bratislavy. Som absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, kde som skončila učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov s aprobáciou slovenský jazyk a literatúra – dejepis pre druhý a tretí vzdelávací stupeň. Niekoľko rokov som učila tieto predmety na bratislavských stredných školách a jednej základnej škole.

Potom sa moje cesty skomplikovali a osud ma zavial do Rumunska na Slovenskú základnú školu v Gemelčičke, kde som pôsobila od roku 2004 do roku 2007. Bola som v Gemelčičke prvá učiteľka vyslaná naším Ministerstvom školstva zo Slovenska. V slovenskej diaspóre som sa prvýkrát stretla s milými kolegami a kolegyňami, s potomkami Slovákov, ktorí prišli do tohto krásneho, ale ťažko skúšaného kraja pred vyše 200 – 250 rokmi. Zachovali si svoju krásnu archaickú slovenčinu, ako ju tam zanechali naši predkovia.

...

Dagmar Králiková

Foto: autorka

Celý príspevok si môžete prečítať v 43. čísle nášho týždenníka, ktoré vyjde dňa 22. októbra.

Oplatí sa nás predplatiť.