Nová slovenčinárka v Čemeri

Uverejnené: sobota, 20. marec 2021, 05:27

Mária Tóthová, teta Marči, prišla do Čemeru v januári. Okamžite si zamilovala Slovenský dom a jeho atmosféru. O prijatí miesta slovenčinárky dlho nerozmýšľala.

– Ako si sa dostala do Čemeru?

– Sama by som neverila, že ma šťastie prinesie práve sem. Ale veľmi sa tomu teším. V minulosti som pracovala v divadlách, so symfonickým orchestrom, kde som mala na starosti organizovanie publika a programov, no mala som pocit, že nadišiel čas na zmenu, obnovu. Vrátila som sa teda k svojmu pôvodnému povolaniu, učiteľstvu, pretože som vyštudovala učiteľstvo slovenského a maďarského jazyka pre druhý stupeň základných škôl.

– Ako u mnohých, aj u teba je láska k slovenčine rodinným dedičstvom?

– Hlásim sa k Slovákom žijúcim v Maďarsku. Moji starí rodičia ovládali jazyk, ktorý považujem za súčasť svojej identity, plynulo. Z praktického hľadiska môžem povedať, že pri prijatí akejkoľvek pracovnej ponuky bolo veľkou výhodou, že popri západných jazykoch ovládam aj slovanský jazyk.

– Ako sa cítiš v Čemeri, ako ťa prijali?

Gabi Kucsinková/DČ

Foto: Vargosz

